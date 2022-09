Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 3 al 7 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Viola entrerà in crisi a causa della fine del suo matrimonio con Eugenio. Diego comincerà ad interessarsi parecchio alla nuova governante di casa Ferri mentre Renato farà di tutto per convincere Otello ad opporsi sl progetto di Alberto di costituire una casa vacanze ne suo appartamento di Palazzo Palladini. Guido si renderà conto che Mariella non apprezza alcuni dei suoi atteggiamenti e proverà a riscattarsi agli occhi di sua moglie.

Per Chiara arriverà il giorno del processo e l'esito sarà tutt'altro che piacevole.

Il duro confronto tra Chiara e Nunzio

A Capo Verde inizierà un drammatico confronto tra Chiara e Nunzio. Il ragazzo infatti in vista del processo che vede imputata la sua fidanzata, farà di tutto per farla tornare a ragionare in merito alla sua decisione di rimanere lontano dal l'Italia. Lara intanto prenderà una decisione del tutto Inaspettata. Renato, deciso ad ostacolare in tutti i modi Alberto Palladini, cercherà di cercare un modo per impedirgli di creare una casa vacanze a Palazzo Palladini. Poggi infatti cercherà anche di portare dalla sua parte Otello Testa. Arriverà il giorno del processo a Chiara Petrone e Nunzio farà di tutto pur di non lasciarla da sola e la aiuterà adaffrontare tutte le sue fragilità.

Micaela comincerà a piacere a Jimmy

Micaela continuerà a portare avanti la sua battaglia contro Niko e inizierà a guadagnare punti con suo figlio donandogli serenità e tranquillità. Niko invece addolorato e arrabbiato comincerà a preoccuparsi per le conseguenze del comportamento della madre di suo figlio. Nunzio dopo il drammatico esito del processo alla sua donna, desideroso di proteggerla, le farà una proposta del tutto Inaspettata e sorprendente.

Viola intanto, comincerà a sentirsi in colpa per la sua crisi coniugale e inizierà ad affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio con tantissimi sensi di colpa. Speranza, stanca del comportamento di Samuel, si confiderà con Mariella per cercare una soluzione. La zia comincerà ad associare alcuni comportamenti di Samuel a quelli di suo marito ignara del fatto che proprio il marito ascolterà la loro conversazione.

Lia, la governante di casa Ferri, continuerà ad assumere un comportamento piuttosto ambiguo. Ciononostante Diego comincerà ad essere incuriosito dalla ragazza e ad interessarsi a lei. Guido dopo aver ascoltato la conversazione tra sua moglie e Speranza cercherà di comportarsi in maniera diversa in modo tale da far ricredere sua moglie.