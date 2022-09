Giovanni Ciacci è uno dei concorrenti del GFVip 7. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, il costumista di Siena ha menzionato il programma di Uomini e donne, spiegando di essere sempre stato dalla parte di Gemma Galgani negli scontri con Tina Cipollari: "È bullizzata, non mi piace".

Le dichiarazioni di Giovanni

All'interno del GFVip 7 Ciacci si sta mostrando senza filtri: prima di varcare la porta rossa della casa ha rivelato di essere sieropositivo. "Mi piacerebbe parlarne", ha rivelato ad Alfonso Signorini, il quale ha però precisato che arriverà il momento opportuno per affrontare l'argomento.

Nel corso di una chiacchierata con alcuni compagni d'avventura, il concorrente è finito a parlare di Uomini e Donne e ha confidato che gli piacerebbe essere nello studio del dating show, per un motivo ben preciso: "Voglio andare a difendere Gemma da Tina". Secondo il punto di vista del 51enne toscano, la storica opinionista di Uomini e Donne utilizzerebbe dei modi troppo bruschi nei confronti della dama piemontese.

Giovanni ha precisato di trovare Cipollari una donna molto sensuale, ma spesso non gradisce il suo atteggiamento: "Sono dalla parte di Gemma".

La reazione di alcuni telespettatori

Le parole di Giovanni Ciacci, non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, alcuni utenti hanno commentato con ironia il pensiero del costumista.

Nello specifico, un utente ha postato una gif in cui è raffigurata Tina Cipollari con la didascalia: "Non mi interessa". Un altro utente ha commentato: "Non Ciacci che nomina Gemma dicendo che Tina la bullizza".

Al momento, Tina Cipollari ha preferito non replicare alla frecciatina ricevuta dal concorrente del GFVip 7. Neanche Gemma Galgani ha commentato le parole del suo "sostenitore".

Chi è Giovanni Ciacci?

Ciacci ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, dietro le quinte dei programmi televisivi come consulente d'immagine dei vip. Grazie alla cura dell'immagine di Valeria Marini, per Giovanni è spiccata la carriera. Nel curriculum del 51enne, c'è anche il Festival di Sanremo: il costumista ha curato l'immagine di cantanti in gara.

Nel 2013, Ciacci ha affiancato Caterina Balivo in Detto Fatto: si occupava di cambiare il look a chi scriveva al programma. Inoltre, l'attuale concorrente del Reality Show ha preso parte a Ballando con le Stelle: il costumista fu il primo uomo a scendere in pista con un uomo, Raimondo Todaro.