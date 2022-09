Arrivano le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di Un posto al sole, in onda dal 5 al 9 settembre 2022 su Rai 3, alle 20:50. Saranno tante e dolorose le conseguenze della morte di Susanna, che ha lasciato l'amaro in bocca ai milioni di fan di Upas, che si sarebbero aspettati un finale diverso. Viola invece sembra essersi ripresa, dopo che le sue condizioni parevano disperate. Ora Niko deve pensare a Jimmy e, perché non soffra, inizierà una lunga e penosa battaglia legale contro Micaela. Occhio anche ad Adele, che farà preoccupare tutti dopo la scomparsa della figlia.

Di seguito, le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole di questa settimana.

Niko combatte dopo la morte di Susanna: Un Posto al Sole anticipazioni

Sono state puntate difficili e drammatiche quelle andate in onda la scorsa settimana. Niko e Susanna sono diventati marito e moglie, ma poco dopo la povera neosposa ha perso i sensi. A nulla sono servite le disperate cure dei medici per combattere la sepsi che ha l'ha colpita. Susanna è morta, lasciando Niko e i suoi cari con il cuore a pezzi. Per il giovane Poggi, tuttavia, i guai non sono finiti.

Stando infatti alle anticipazioni di Un Posto al Sole, Micaela non sembrerà mostrare alcuna compassione per Niko e la perdita che ha subito. Niko però si farà forza e combatterà per evitare sofferenze ulteriori a Jimmy che ha perso la sua Susi.

Ne seguirà una lunga battaglia legale con Micaela, che avrà inaspettate conseguenze.

Adele a pezzi dopo la morte di Susanna

Il dolore di perdere un figlio è inimmaginabile. La povera Adele, che tanto aveva pregato perché Susanna si salvasse, non riuscirà a reggere alla disperazione. Il suo atteggiamento desterà parecchia preoccupazione.

Ad accorgersi per prime delle condizioni di Adele saranno Giulia e Angela. Le due, allarmate per il silenzio prolungato della loro amica, andranno a trovarla a casa sua per accertarsi che tutto vada bene.

Nel frattempo, Nunzio continuerà a cercare Chiara e, finalmente, l'investigatore che ha ingaggiato a caro prezzo avrà delle informazioni importanti per lui.

Roberto sorprende Marina, spoiler Upas

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 settembre, vedremo Marina allarmarsi dopo aver ricevuto una strana mail. Subito Roberto proverà a tranquillizzarla e la spiazzerà piacevolmente con una proposta che le farà tornare il sorriso.

Occhio anche a Michele che, dopo la fine della storia con Silvia, incontrerà una donna che gli farà girare la testa. Peccato che Rossella non sia così contenta di questa novità, insospettita dallo strano atteggiamento della nuova arrivata.

Ricordiamo che Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50, può essere visto on demand e in replica su RaiPlay.