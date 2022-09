Le anticipazioni di Terra Amara proseguono concentrandosi sulla relazione che si creerà ben presto tra Yilmaz e Mujgan. Secondo le news che provengono dalla Turchia, Akkaya deciderà di concentrarsi sul corteggiamento della dottoressa che fin dal suo arrivo in paese lo colpirà molto. Dopo una lita avvenuta per via di uno stato di nervosismo di Yilmaz, i due giovani faranno pace e si daranno il loro primo bacio. La loro frequentazione scatenerà il gossip tra i paesani visto che Yilmaz entrerà ed uscirà liberamente dalla casa della sua nuova fiamma.

Anche Zuleyha si mostrerà infastidita dalla situazione.

Il corteggiamento di Akkaya nei confronti della dottoressa

Una nuova coppia si formerà presto a Terra amara. Seguendo le trame della soap turca, Yilmaz si confronterà con Zuleyha e capirà che non c'è possibilità di recuperare il rapporto, visto che Altun dichiarerà di voler restare con suo marito. Da quel momento Akkaya si concentrerà sul corteggiamento di Mujgan, la dottoressa che inviterà a cena. I due tra alti e bassi continueranno la loro frequentazione, fino a che non vi sarà una svolta che li porterà a fare un passo avanti significativo nel loro rapporto.

Yilmaz, che si guarderà bene dal dire che la donna per la quale è stato in carcere è proprio Zuleyha, avrà un a discussione con il suo padrino.

Infatti Fekeli scoprirà che Demir è in carcere ingiustamente. Ad uccidere Sait, crimine per il quale è stato incriminato per l'appunto Yaman, è stato un cugino del suo scagnozzo. L'ex detenuto così rivelerà alla polizia la verità, andando contro il parere di Yilmaz.

Yilmaz e Mujgan si baciano

Yilmaz, infatti, vorrebbe che Demir restasse in carcere per tutti i crimini commessi.

Innervosito per la situazione, Akkaya andrà a trovare in ospedale Mujgan e litigherà con lei quando scoprirà che ha salvato la vita a un uomo che in precedenza ha picchiato la moglie. La dottoressa ricorderà al giovane che è suo compito prestare soccorso a tutti, ma i due comunque discuteranno.

Su consiglio di Fekeli, successivamente, Yilmaz deciderà di tornare sui suoi passi andando a chiedere scusa a Mujgan, spiegandole il motivo per cui era nervoso.

I due troveranno un punto d'accordo e arriveranno a baciarsi. Da quel momento diventeranno una coppia e Yilmaz non si farà scrupoli nell'andare a casa della dottoressa in qualunque momento, anche nelle ore notturne. Questo modo di fare scatenerà il gossip tra i paesani, che non solo metteranno in giro la voce che Yilmaz e la pediatra sono amanti, ma infangheranno l'onore di Mujgan. La notizia arriverà anche alle orecchie di Zuleyha che si mostrerà infastidita. La gelosia di Altun sarà evidente anche al marito Demir. Per scoprire come proseguirà la trama di Terra amara non resta che attendere le successive anticipazioni di Terra amara.