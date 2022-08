Da non perdere le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 1°settembre 2022, dopo che Niko ha chiesto a Susanna di sposarlo in ospedale. L'episodio torna a essere trasmesso al consueto orario delle 20:50 su Rai 3 e potrà essere visto on demand e in replica sul portale RaiPlay. La situazione è tesa. Viola è in coma , con Eugenio e Ornella disperati. Una circostanza alquanto imprevista, dato che per settimane è circolata l'indiscrezione che fosse Susanna ad avere la peggio. Niko sembra essere un po' più tranquillo, ma la sua compagna sarà davvero fuori pericolo?

Nel frattempo, Franco e Nunzio hanno deciso di mettersi sulle tracce di Lello e al loro fianco ci sarà anche Damiano.

Di seguito, le trame dettagliate della nuova puntata di Un Posto al Sole in onda domani.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna accetta di sposare Niko?

Viola è ancora in pericolo e i minuti corrono veloci. I fan di Upas sono rimasti spiazzati, ma a questo punto della narrazione comincia a farsi strada un'ipotesi che avevamo preso in considerazione: Susanna potrebbe donare il fegato a Viola, così da salvarle la vita. Ma tutto è ancora da vedere, visti i continui colpi di scena.

Niko è certo che il peggio sia passato per la sua Susanna, ma sarà davvero così? Ornella, dietro consiglio di Raffaele, è tornata a casa per riposarsi, crollando in un pianto disperato nel ricordare i momenti più belli passati con sua figlia Viola.

Le Anticipazioni di Un posto al sole sono dunque dense di mistero: sarà Viola a perdere la vita oppure Susanna avrà una ricaduta improvvisa e inaspettata? La tensione è alle stelle. Al momento, la giovane Picardi è stata trasferita in reparto, con grande gioia dei suoi cari, che potranno rivederla.

Ma ecco il colpo di scena: Niko ha chiesto a Susanna di sposarlo in ospedale, stanco di aspettare.

Qualr sarà la sua risposta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Damiano braccano Lello Valsano

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che Franco e Damiano formeranno un'ottima coppia, decisa a stanare Lello Valsano. Per riuscire nel loro obiettivo, però, devono scoprire dove si è nascosto il boss.

Boschi non ha certo paura e vuole a ogni costo farla pagare a Lello, colpevole di ver ridotto in quelle condizioni Susanna e Viola.

I due cercheranno di ottenere quante più informazioni possibili per stanare l'odiato Valsano e assicurarlo alla giustizia.

Il segreto di Manuela a rischio, spoiler Upas

Filippo e Serena prima di raggiungere Napoli si sono imbattuti in un incontro inaspettato che porterà delle conseguenze serie: Micaela. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano infatti che, quando il segreto di Manuela verrà inevitabilmente a galla, il rischio di perdere Niko per sempre sarà concreto. La delusione di Niko sarà tanta e deciderà così di intraprendere una battaglia legale contro di lei.