Prosegue su Rai 3 l'appuntamento della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, Niko sarà convinto di avviare una causa legale contro Micaela, al solo scopo di tutelare Jimmy. Inoltre Michele risulterà un'altra persona grazie alla vicinanza di Fabiana, ma Rossella non fiderà di lei.

Espedito e Castrese cercano di contenere l'intossicazione delle bufale

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 5 settembre, coloro i quali risiedono a Palazzo Palladini saranno ancora profondamente scossi dalle ultime vicende occorse.

Intanto Niko sarà sempre più convinto di pensare al bene di Jimmy e di proteggerlo da altre sofferenze. Inoltre Speranza proseguirà nel ricercare la verità sull'azienda di famiglia. Espedito e Castrese si attiveranno in ogni modo per contenere eventuali problematiche derivanti dall'intossicazione delle bufale.

Nell'episodio di martedì 6 settembre, Poggi sarà fermo sulle sue posizioni con Micaela e non le permetterà più di arrecare problemi a Jimmy. Nel frattempo il legame tra Silvia, Riccardo e Rossella si farà più intenso. Michele invece si sentirà escluso, ma riceverà presto una notizia che lo renderà contento. In tutto questo Maria chiederà a Guido di farle compagnia per capirci qualcosa in merito al pozzo.

I due però avranno un acceso scontro con Espedito.

Angela e Giulia stanno vicino ad Adele

Secondo le anteprime televisive di mercoledì 7 settembre, le sorelle Cirillo proveranno a comprendere come far fronte alla ormai prossima battaglia legale che Niko ha deciso di portare avanti contro Micaela. Intanto Giulia e Angela saranno preoccupate dall'assenza di notizie riguardanti Adele e opteranno per andarla a trovare.

Inoltre la dottoressa Graziani farà la conoscenza della nuova amica lombarda del padre.

Nella puntata di giovedì 8 settembre, Alberto inviterà Niko a ponderare bene prima di assumere qualsiasi posizione contro Micaela. Il ragazzo però non avrà nessuna intenzione di cambiare idea. Angela e Giulia invece supporteranno Adele, in un momento per lei difficile.

In tutto questo Michele risulterà rinvigorito dalla vicinanza di Fabiana, ma Rossella non sarà per nulla convinta dai comportamenti della donna.

Palladini racconta a Mastro Peppe i suoi piani per il futuro

In base agli spoiler di venerdì 9 settembre, Nunzio proseguirà nella ricerca della Petrone e confiderà che il detective privato da lui assunto possa comunicargli presto delle informazioni determinanti. Intanto Giordano e Ferri si troveranno in crisi dopo che la donna riceverà una email inattesa. L'uomo però le avanzerà una particolare offerta. Infine Palladini racconterà a Mastro Peppe, a cui è stato affidato il ruolo di ammodernare il seminterrato, i suoi piani sul futuro.