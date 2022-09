Gli spoiler dei prossimi episodi della soap opera Un posto al sole riservano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 settembre su Rai 3 alle ore 20:50, gli abitanti di Palazzo Palladini saranno ancora molto scossi per gli ultimi drammatici eventi, che all'improvviso hanno stravolto le loro vite.

Nel frattempo Niko farà di tutto pur di proteggere Jimmy (Gennaro De Simone), da altre possibili sofferenze.

Espedito e Castrese, intanto, sottovaluteranno molto la gravità dell'intossicazione delle bufale. Successivamente Giulia ed Angela si recheranno a casa di Adele, per constatare se la donna sta bene o meno.

Un posto al sole, puntate dal 5 al 9 settembre: Niko contro Micaela per proteggere Jimmy

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 5 al 9 settembre, Niko (Luca Turco) sarà desideroso di proteggere Jimmy e sarà alquanto duro nei confronti di Micaela (Gina Amarante).

Nel frattempo le famiglie del Palazzo Palladini saranno ancora molto turbate dagli ultimi drammatici eventi accaduti nei giorni precedenti.

Silvia, intanto, rafforzerà il suo rapporto con Rossella e Riccardo. Michele, invece, sarà sempre più lontano dalla sua famiglia. In seguito Niko sembrerà deciso a intraprendere una battaglia legale contro Micaela, così le sorelle Cirillo si confronteranno su come affrontarla.

Angela e Giulia saranno preoccupate, poiché Adele sarà irreperibile, pertanto decideranno di andare a casa della donna.

Upas: Nunzio continua a cercare Chiara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) si confronterà con Niko Poggi e proverà a far ragionare il giovane sui rischi di mettersi contro Micaela, poi gli spiegherà che la battaglia legale alla quale andrà in contro non sarà affatto facile da affrontare, soprattutto per suo figlio.

Le parole di Alberto, però, non serviranno a molto, in quanto non riusciranno a far cambiare idea a Niko: l'uomo, infatti, sarà assai determinato a portare avanti i propri propositi, specialmente per proteggere il piccolo Jimmy.

Nunzio, nel frattempo, non si arrenderà tanto facilmente e continuerà a cercare Chiara, al contempo attenderà notizie da parte dell'investigatore privato che ha assoldato.

Infine, Marina Giordano (Nina Soldano) riceverà una strana lettera: il contenuto sconvolgerà la donna, tanto da far vacillare il suo rapporto con Roberto Ferri.