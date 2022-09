Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 12 al 16 settembre rivelano che Nunzio riuscirà a riabbracciare Chiara, tuttavia la felicità per averla ritrovata durerà molto poco. Il figlio di Franco infatti scoprirà che la sua ragazza sta facendo ancora uso di sostanze stupefacenti.

Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 settembre: destinazione Capo Verde

L'investigatore privato svelerà a Nunzio (Vladimir Randazzo) che Chiara (Alessandra Masi) si sta nascondendo a Capo Verde. Il ragazzo non ci penserà due volte e deciderà di raggiungerla subito nell’arcipelago africano.

Cammarota saluterà quindi Silvia (Luisa Amatucci) e Samuel (Samuele Cavallo), scusandosi per avere lasciato il lavoro senza preavviso, e si appresterà a partire. La proprietaria del Vulcano si mostrerà molto comprensiva col giovane mentre l'aiuto chef la prenderà piuttosto male. Quest'ultimo infatti sa bene che il suo amico, in realtà, non è intenzionato affatto a fare ritorno a Napoli.

Nel frattempo Franco Boschi (Peppe Zarbo) si infurierà a causa della scelta affrettata del ragazzo e finirà per sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione contro Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), con cui aveva un conto in sospeso.

Upas trame settembre: Nunzio riabbraccia Chiara

Nunzio si precipiterà subito a Capo Verde e, una volta giunto sul posto, si metterà subito alla ricerca di Chiara Petrone.

Nel frattempo quest'ultima si troverà chiusa nella camera del suo residence, in attesa che l'inserviente le faccia una "consegna speciale".

Il figlio di Franco non sa infatti che la sua ragazza, nonostante fosse in un posto da sogno, ha sofferto molto la solitudine e questo l'ha portata a cadere nuovamente vittima della sua dipendenza.

Un posto al sole, puntate dal 12 al 16 settembre: torna l'incubo della cocaina

Chiara, sorpresa ma felice per l'arrivo di Nunzio, abbraccerà il ragazzo e gli spiegherà di essere partita senza di lui per proteggerlo. Quest'ultimo però non darà peso alle sue parole, quello che è successo prima per lui non conta niente e adesso, che l'ha ritrovata, vuole solo stare con lei.

Il giorno dopo, mentre Nunzio sarà fuori per fare la spesa, Chiara riceverà la busta di cocaina che attendeva con ansia. La ragazza verrà assalita dal panico e non saprà se prenderla o gettarla subito via. La giovane Petrone stavolta però preferirà non dire più bugie e rivelerà subito tutto quello che le sta succedendo a Nunzio. Per il ragazzo sarà una vera doccia fredda, ora infatti dovrà affrontare i fantasmi del passato da solo in un posto lontano, senza nessun altro che possa aiutarli.