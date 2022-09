Sophie Codegoni sarà nuova la Bonas nella trasmissione tv Avanti un altro. In una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, Paola Caruso (a sua volta ex Bonas del quiz game di Canale 5) ha riferito di non aver gradito alcune esternazioni rilasciate dalla 22enne milanese. In particolare Paola sostiene che il ruolo di "Bonas" non debba essere visto solo ed esclusivamente come quello di "valletta sexy".

Le parole di Paola Caruso dopo l'intervista di Codegoni

Dal 2011 a inizio 2016, Paola Caruso ha ricoperto il ruolo di Bonas nel programma Avanti un altro.

Nella stagione 2022/2023 per lo stesso ruolo è stata scelta Sophie Codegoni. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 in un'intervista ha ringraziato Sonia Bruganelli per l'opportunità ricevuta. Inoltre, Codegoni ha affermato: "Ho fatto il provino con l'intenzione, di chi dopo un reality show, deve ripartire da zero". La influencer milanese ha confidato che per lei questa nuova esperienza di lavoro fa parte di una gavetta, perché sogna di condurre un programma tutto suo.

Tali parole, a quanto pare, non sono state gradite da Paola Caruso. Tramite una lettera la 37enne calabrese ha dato una strigliata alla collega: "Cara Sophie, hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero.

Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante”

Poi Caruso ha ricordato che grazie al quiz game condotto da Paolo Bonolis, la sua vita è completamente cambiata: la 37enne ha partecipato all'Isola dei Famosi nella versione italiana e in quella spagnola, ha preso parte ai salotti di Barbara d'Urso, fatto Pechino Express e La Pupa e il Secchione.

Infine Caruso ha detto: “Non c’è più stata una Bonas come me. Sono arrivate ragazze bellissime ma non è mai più stata la stessa cosa. Tra me e Paolo c’era un’alchimia speciale. Sophie, goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti di essere una Bonas”.

Sophie Codegoni: tra carriera e vita privata

Sophie Codegoni sta vivendo un momento d'oro. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, è riuscita appunto ora a entrare nel cast di Avanti un altro.

Anche la vita privata della influencer ha preso una piega positiva: la 22enne all'interno della casa del reality di Cinecittà ha conosciuto Alessandro Basciano. La relazione fra i due prosegue a gonfie vele, tanto che il deejay ligure sul red carpet di Venezia 79 le ha chiesto la mano.