L'appuntamento con Amici 2022 torna in onda domenica 30 ottobre nel daytime di Canale 5. A partire dalle 14 è in programma la settima puntata del talent show di Maria De Filippi, che anche quest'anno sta registrando ottimi consensi dal punto di vista dell'auditel.

I colpi di scena non mancheranno, dato che le anticipazioni di questo nuovo appuntamento rivelano che ci sarà spazio per le sorti della ballerina Asia, che si trova per la seconda volta a rischio eliminazione definitiva dalla scuola [VIDEO].

Asia ancora a rischio per l'eliminazione: anticipazioni Amici 2022 del 30 ottobre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2022 prosegue su Canale 5 e la settima puntata è prevista per il 30 ottobre. Anche questa volta il talent show verrà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto all'effettiva messa in onda in televisione.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le sorti della ballerina Asia che, dopo aver vinto la sfida della scorsa settimana, è finita di nuovo al televoto.

Domenica scorsa era riuscita a convincere gli spettatori da casa che le avevano permesso di occupare il banco del pubblico con quasi il 58% delle preferenze a suo favore.

La ballerina Asia scoprirà l'esito del televoto: anticipazioni Amici 2022

Tuttavia, al termine del sesto appuntamento, Asia è finita di nuovo a rischio eliminazione: la ballerina si trova al televoto e quindi spetterà ancora una volta al pubblico di Amici 2022 deciderà le sue sorti all'interno della scuola.

Asia riuscirà a salvarsi e quindi potrà mantenere il banco del pubblico oppure questa volta uscirà di scena definitivamente?

Sui social, intanto, non mancano le critiche e c'è chi sostiene che la ballerina dovrebbe essere eliminata dallo show per le scarsi doti artistiche mostrate in queste settimane.

Mattia Zenzola in bilico: anticipazioni Amici 2022 del 30 ottobre

Le anticipazioni della settima puntata del pomeridiano di Amici 2022 rivelano che si parlerà anche della situazione di Mattia Zenzola, tra i ballerini più apprezzati dal pubblico del talent show, ma non dalla prof Alessandra Celentano.

La scorsa settimana, infatti, la prof di danza classica ha annunciato di voler procedere con dei provvedimenti nei confronti di Mattia, dato che il ballerino non ha seguito le sue direttive sull'outfit da indossare in studio per la coreografia che gli era stata assegnata.

Di conseguenza, nel corso della prossima puntata del pomeridiano di domenica 30 ottobre 2022, Mattia scoprirà le sue sorti: la prof Celentano chiederà la sospensione della maglia e quindi un ulteriore esame per il ballerino?