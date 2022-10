Novità per la programmazione Mediaset in arrivo. Per la gioia dei fan, torna C'è Posta per Te, il seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi in prima serata targato Mediaset e Fascino, che andrà in onda in prima serata al sabato. come di consueto, dopo Striscia la notizia.

Ci saranno invece variazioni per il Grande Fratello Vip, che perde una puntata in diretta serale per via dei Mondiali di calcio 2022.

Ottime notizie per gli appassionati di Terra Amara: la soap con protagonisti Zulehya e Yilmaz torna presto in onda su Canale 5, dopo il gran finale di Una Vita.

Di seguito, tutti i dettagli e le date.

C’è Posta per Te 2023: quando va in onda la prima puntata

C’è Posta per Te di Maria De Filippi torna su Canale 5 in prima serata con nuove storie da raccontare e grandi ospiti. Il programma dovrà riuscire a superare gli ascolti del rivale Tali e Quali, condotto da Carlo Conti su Rai 1 nel medesimo orario.

Le registrazioni sono già iniziate e proseguiranno nel corso delle prossime settimane, per poi debuttare con la prima puntata a gennaio. Per quanto riguarda la data d'inizio di C'è Posta per te, pare sia stata fissata al 14 gennaio, anche se non si esclude che possa andare in onda il sabato prima, ovvero il 7, come solitamente accade ogni anno.

Ancora ignoti i nomi dei primi ospiti, ma si ipotizza che in studio tornino personaggi famosi come Sabrina Ferilli e Stefano De Martino.

Grande Fratello Vip, puntate ridotte da novembre 2022

Continua il grande successo in termini di ascolti del Grande Fratello Vip che, tuttavia, perde una delle due puntate serali in diretta a partire dal 10 novembre 2022.

La scelta di ridurre a una sola puntata serale Il Grande Fratello Vip è stata presa per via della messa in onda su Rai 1 dei Mondiali Qatar 2022 che andranno avanti fino al 18 dicembre.

Per evitare cali di ascolti, Canale 5 è dunque corsa ai ripari.

I Mondiali termineranno il 18 dicembre ma ancora non si sa se, dopo quella data, il GF Vip tornerà in onda sia il lunedì che il giovedì in prima serata.

Torna Terra Amara ma con un nuovo orario su Canale 5

Iniziato quindi il conto alla rovescia per le nuove puntate di Terra Amara, come confermato dal promo appena andato in onda su Canale 5.

La soap opera con protagonisti Zuleyha e Yilmaz prenderà il posto di Una Vita, che si avvia al gran finale di sempre. Negli ultimi episodi che sono andati in onda a settembre, Gaffur e Saniye sono tornati alla tenuta, senza farlo sapere a Demir che, invece, li aveva cacciati. Yilmaz, invece ha soccorso Zuleyha e Sermin, rimaste ferme a causa di un guasto della loro vettura.

Stando a TvSerial, Mediaset avrebbe confermato il ritorno di Terra Amara su Canale 5 per il 14 novembre 2022, dopo il finale di Una Vita, previsto invece per il 12 novembre. La soap inizierà con un nuovo orario, fissato alle 14:10.