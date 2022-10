Chi saranno i giudici del serale di Amici 2022/2023? Emergono già i primi retroscena sul cast della prossima edizione del talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De filippi, giunto alla sua ventiduesima edizione.

Lo scorso anno la padrona di casa dello show aveva scelto di riconfermare la giuria dell'edizione precedente, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.

Tuttavia per quest'anno potrebbero esserci dei cambiamenti e tra i voli in bilico ci sarebbe quello di Stefano De Martino.

Serale Amici 2022/2023: i primi retroscena sul cast

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2022/2023 è confermato nel corso della stagione primaverile di Canale 5.

Anche quest'anno il talent show di Maria De Filippi concluderà il suo percorso con una decina di appuntamenti in prime time, i quali porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

Intanto ci sono già i primi retroscena su quelle che potrebbero essere le novità legate al cast e alla giuria del serale di quest'anno.

Il primo a parlarne è stato Stefano De Martino, che in una intervista concessa a Vanity Fair ha svelato che quest'anno sarà particolarmente impegnato in Rai e ciò potrebbe mettere a rischio la sua presenza come giudice nel talent show di successo di Maria De Filippi.

Stefano De Martino a rischio uscita dal cast del serale di Amici 2022/2023

"Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest'anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo" ha dichiarato Stefano De Martino tra i giudici più amati dal pubblico di Amici.

Insomma la sua presenza, al momento sembrerebbe fortemente in bilico, mentre per gli altri due giudici dello scorso anno, non si hanno ancora notizie certe.

Non si esclude però, che come è successo con i professori di questa ventiduesima edizione anche per quanto riguarda i giudici del serale possano esserci dei cambiamenti e delle novità.

La sfida tv tra il serale di Amici 22 e Il Cantante mascherato

In attesa di scoprire quelle che saranno le decisioni finali di Maria De Filippi, è ufficiale che quest'anno a sfidare il serale di Amici 2022/2023 in onda su Canale 5, arriverà un altro programma di Milly Carlucci.

La sfida tra De Filippi e Carlucci, quindi, non si esaurirà alla sola stagione autunnale con Tu si que vales e Ballando con le stelle, ma si ripeterà anche in primavera.

Su Rai 1, infatti, a partire dal prossimo aprile è prevista la messa in onda della quarta stagione de Il Cantante Mascherato nel prime time del sabato sera.

Lo show di Milly Carlucci, quindi, dovrà sfidare il serale di Amici 22: chi riuscirà ad avere la meglio? Al pubblico televisivo spetterà l'ardua sentenza finale.