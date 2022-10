Cambio programmazione in casa Rai nel corso del mese di novembre dove ci saranno delle novità soprattutto legate alla fascia di prima serata e daytime.

Tra i programmi che subiranno uno stop spicca Reazione a catena condotto da Marco Liorni mentre tra le fiction che saluteranno il pubblico ci sarà Sopravvissuti, la serie con Lino Guanciale che ha debuttato al lunedì sera contro il Grande Fratello Vip 7.

Stop per Sopravvissuti con Lino Guanciale: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo novembre 2022 segnerà l'uscita di scena dal palinsesto di Lino Guanciale.

L'attore protagonista della fiction Sopravvissuti saluterà gli spettatori della rete ammiraglia Rai con la sesta e ultima puntata di questa prima stagione.

Sopravvissuti chiuderà i battenti il prossimo lunedì 7 novembre con l'ultimo appuntamento composto come sempre da due episodi.

Una sfida non facile per Lino Guanciale che, in queste settimane di messa in onda, ha dovuto sfidarsi con il Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale 5.

Chiude anche Mina Settembre 2: cambio programmazione Rai novembre

Giungerà a conclusione anche l'appuntamento con Mina Settembre 2, la fiction che vede protagonista Serena Rossi nel prime time domenicale di Rai 1.

Anche in questo caso, novembre sarà il mese in cui si arriverà al gran finale della seconda stagione, dopodiché la fiction saluterà il pubblico e gli spettatori della rete ammiraglia Rai.

L'appuntamento, in questo caso, è fissato per domenica 6 novembre quando ci sarà la sesta e ultima puntata della seconda stagione.

Da fine novembre, poi, la programmazione serale della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche dovute alla messa in onda delle partite di calcio dei Mondiali 2022, molte delle quali occuperanno lo slot orario che va dalle 20 alle 22.30 circa.

Torna L'Eredità, stop Soliti Ignoti: cambio programmazione Rai novembre

Il daytime di Rai 1, invece, tornerà a puntare sulla presenza di uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico. Trattasi di Flavio Insinna che, dal 31 ottobre in poi, sarà il protagonista della nuova edizione de L'Eredità.

Il quiz a premi in onda nella fascia del preserale di Rai 1 tornerà al posto di Reazione a catena, che saluterà il suo affezionato pubblico, dandogli appuntamento alla prossima estate.

In access prime time, invece, cambiamenti in arrivo anche per Soliti Ignoti, il game show incentrato sulle identità da scoprire condotto con successo da Amadeus.

Dal 20 novembre in poi, infatti, i Mondiali di calcio porteranno alla sospensione del game show. I match serali, in programma dalle 20 in poi, saranno trasmessi in esclusiva su Rai 1 e ciò di conseguenza comporterà alla cancellazione dei Soliti ignoti nella fascia oraria delle 20:35.

Per qualche settimana, quindi, i fan dei Soliti Ignoti dovranno fare a meno dell'appuntamento quotidiano con Amadeus che nel frattempo continua a lavorare alacremente al prossimo Festival di Sanremo 2023.