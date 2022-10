Dovrebbe essere vicina alla sua conclusione l'avventura di Luca Salatino al Grande Fratello Vip. Dopo aver discusso con Cristina Quaranta nel weekend, il romano è arrivato a prendere una drastica decisione sul suo futuro tra le mura di Cinecittà. Poche ore prima di una nuova puntata in diretta, il tronista ha fatto sapere che vuole lasciare il gioco perché non ha più stimoli nell'andare avanti e perché non intende fare "trucchetti" contro gli altri concorrenti pur di emergere.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, continua a perdere i pezzi.

Dopo le squalifiche di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, e i ritiri di Sara Manfuso e Marco Bellavia, gli addetti ai lavori devono fare i conti con la "minaccia" di addio di un altro protagonista di quest'anno.

Dopo aver litigato con Cristina sul rapporto che sta instaurando con Nikita, Luca ha manifestato la sua intenzione di lasciare la casa il prima possibile, il tutto a tutela sia del suo benessere interiore che della sua chiacchierata storia d'amore con Soraia.

Domenica 9 ottobre, infatti, il romano è stato sorpreso dalla telecamere del reality mentre comunicava ad alcuni compagni d'avventura la sua volontà di tornare alla vita quotidiana, interrompendo il percorso tra le mura di Cinecittà tre settimane dopo averlo cominciato.

Le motivazioni del protagonista del Grande Fratello Vip

Se nel pomeriggio aveva parlato di un pensiero di lasciare il reality-show a casa dei "giochetti" che lui non riesce proprio a mettere in atto pur di emergere, in serata Luca ha usato termini più netti per descrivere il suo attuale stato d'animo.

"La mia decisione è presa ed è consapevole.

Mi dispiace per gli altri e per chi sperava che restassi e arrivassi in fondo per vincere", ha fatto sapere Salatino in uno sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 10 ottobre.

L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque, sembra non avere dubbi sul fatto che il suo futuro non è tra le mura della casa più spiata d'Italia, dove non si trova più a suo agio anche se sono passate solo tre settimane dall'inizio dell'edizione del Grande Fratello Vip della quale è protagonista.

"Non ho più motivazioni per restare, lascio per questo. Anche quello che è successo a Marco Bellavia mi ha toccato", ha aggiunto il ragazzo sempre in una recente chiacchierata con i coinquilini.

"Non so se questa decisione è giusta o sbagliata, penso solo a quello che mi fa stare bene".

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Nel motivare la sua intenzione di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip, Luca ha detto che è più il tempo che sta male rispetto a quello in cui si sente bene e si diverte.

Nikita ha cercato di far ragionare il compagno d'avventura dicendogli che non deve mollare anche per rispetto delle tante persone che credono in lui e gli vogliono bene, a partire dalla famiglia e dalla fidanzata Soraia.

A proposito di quest'ultima, domenica 9 ottobre ha usato Instagram per commentare l'accesa discussione che c'è stata tra la sua dolce metà e Cristina all'interno della casa.

Alla soubrette che ha paventato una possibile mancanza di rispetto nei suoi confronti in seguito a dei massaggi che Pelizon ha fatto a Salatino, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere: "Quaranta io ho 28 anni, non 10. Riesco a distinguere un massaggio senza malizia da uno fatto con malizia. Spero che il tuo commento sia perché sei ignorante e non per provocazione verso Luca che hai capito che è molto amato".

La ragazza ne ha avute anche per Elenoire: "Fai ridere, le tue parole mi fanno volare".