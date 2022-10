Il ponte di Ognissanti ha apportato alcune modifiche alla regolare programmazione di alcuni programmi tv: Amici, ad esempio, non andrà in onda né il 31 ottobre né il 1° novembre. I daytime del talent-show, dunque, riprenderanno a partire da mercoledì 2 e 24 ore dopo, giovedì 3, è prevista la registrazione dell'ottava puntata con Maria De Filippi in studio.

Aggiornamenti sugli appuntamenti con Amici

Domani, domenica 30 ottobre, andrà in onda la settima puntata di Amici 22: visto che lo speciale in questione è stato registrato giovedì scorso, si sa già tutto quello che è successo in studio, a partire dai nomi dei due ragazzi che sono stati eliminati.

La ballerina Asia e il cantante Andre, infatti, hanno lasciato la scuola a circa un mese e mezzo dall'inizio dell'edizione, e a deciderlo sono stati rispettivamente il pubblico e un giudice esterno.

Al termine del prossimo appuntamento con il talent-show condotto da Maria De Filippi, i telespettatori dovranno farne a meno per un paio di giorni: visto il ponte di Ognissanti, i pomeridiani del format Mediaset non saranno trasmessi né il 31 ottobre né il 1° novembre.

La regolare programmazione della trasmissione di Canale 5, dunque, ricomincerà mercoledì 2 al consueto orario delle 16:10 circa.

Attesa per i nuovi spoiler su Amici

Il daytime della ventiduesima edizione di Amici, dunque, non andrà in onda all'inizio delle prossima settimana e riprenderà mercoledì 2 novembre con immagini inedite.

I telespettatori, infatti, saranno aggiornati su tutto quello che è successo nella scuola al termine dello speciale del 30 ottobre, quello che ha visto le eliminazioni di Asia e Andre.

Nel corso della registrazione che c'è stata giovedì scorso, però, sono successe moltissime cose: Gianmarco ha affrontato e vinto una sfida, e anche Niveo ha fatto lo stesso nonostante in tanti lo dessero per perdente in partenza.

I giudici delle gare del giorno, invece, sono stati: Tommaso Paradiso per il canto (voto più basso assegnato a NDG), e Garrison per il ballo (che ha messo all'ultimo posto in classifica Samuele).

I due talenti appena citati, nei giorni successivi dovranno sostenere un esame per riprendersi la maglia da titolari.

Tanto gossip nel cast di Amici 22

A creare chiacchiericcio tra gli spettatori di Amici, però, in questi giorni sono anche le tante coppie che si stanno formando in casetta a meno di due mesi dall'inizio della ventiduesima edizione.

Dopo Niveo e Rita che sono stati i primi ad avvicinarsi davanti alle telecamere, altri sei allievi si sono lasciati andare all'amore all'interno dell'abitazione che ospita tutto il cast di quest'anno.

Le ultime due unioni che sono state rese pubbliche, sono quelle tra Gianmarco e Megan (lui ha fatto una sfida contro l'ex fidanzato della ballerina, vincendola a mani basse), e tra Wax e Claudia.

Soprattutto la notizia dei baci che si sono scambiati gli ultimi due alunni nominati, ha sorpreso i fan perché la giovane risultata ufficialmente legata ad un ex protagonista del talent-show, il danzatore e coreografo Samuele Barbetta.

La classe di Amici 2022/2023, comunque, al momento è in fase di cambiamento: il banco che era di Andre, ora è occupato da un cantante che Rudy Zerbi ha adocchiato ai provini. La new entry della scuola, infatti, si chiama Ascanio e nel recente passato ha anche partecipato ai provini di X Factor, dove è stato scartato nonostante i complimenti dei quattro giudici.

Il banco del pubblico, invece, è vuoto dopo l'eliminazione di Asia, voluta dai telespettatori con la percentuale del 64%.