Come finisce Viola come il mare con Can Yaman e quali saranno i colpi di scena dell'ultima puntata? Venerdì 4 novembre andrà in onda la sesta puntata conclusiva di questa prima stagione della serie che sta ottenendo buoni ascolti su Canale 5.

Per Francesco Demir arriverà il momento di fare un'amara scoperta, dato che colui che ha sempre creduto fosse suo padre in realtà non è la persona che lo ha messo al mondo.

Occhi puntati anche sulle vicende della giornalista Viola Vitale che, dopo aver affrontato diverse peripezie, prenderà una drastica decisione.

Francesco Demir ingannato sul vero padre: come finisce Viola come il mare

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Viola come il mare trasmessa venerdì 4 novembre in prima serata su Canale 5, rivelano che Francesco è stato ingannato in merito al nome del suo vero padre.

Sì, perché la persona che lui credeva lo avesse messo al mondo, in realtà non è il suo vero padre e in questa puntata finale per l'ispettore interpretato da Can Yaman, potrebbe giungere il momento della resa dei conti. Demir, quindi, potrebbe finalmente scoprire tutta la verità e non si esclude che il vero padre dell'ispettore possa essere il pubblico ministero Santo.

Un finale che si preannuncia particolarmente scoppiettante non solo per Francesco ma anche per la bella giornalista Viola Vitale.

Viola decide di licenziarsi: come finisce Viola come il mare

Le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Viola come il mare del 4 novembre 2022, rivelano che la giornalista deciderà di rassegnare le sue dimissioni e quindi di licenziarsi definitivamente.

"Non voglio più sentire le emozioni delle persone, mi fa troppo male, ormai non ho più motivo di restare qui.

"Volevo rassegnare le mie dimissioni": sono queste le frasi che pronuncerà la giornalista in una scena dell'appuntamento finale della fiction quando annuncerà di volersi licenziare e quindi lasciare anche la Sicilia che l'ha accolta in questi mesi.

Il gran finale di Viola come il mare e l'annuncio della seconda stagione

Insomma, un finale che si preannuncia decisamente interessante per tutti gli appassionati e gli spettatori della fiction che in queste settimane si sono appassionati alle vicende della coppia composta da Francesco e Viola.

Tuttavia, gli estimatori di Viola come il mare, possono stare già tranquilli dato che in casa Mediaset hanno già messo in cantiere la produzione della seconda stagione.

La fiction non chiuderà i battenti al termine della prima serie, dato che il prossimo anno i due attori protagonisti e il resto del cast torneranno sul set per girare gli episodi inediti della nuova serie.