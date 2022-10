La parte finale del daytime di Amici del 26 ottobre è stata dedicata al nuovo intervento della produzione per le pulizie. Le signore che solitamente mettono in ordine la casetta dove vivono gli allievi, si sono rifiutate di sistemare tutto lo sporco che hanno trovato. L'intera classe è stata convocata dagli autori e il rimprovero è stato generale. I talenti hanno discusso e c'è chi si è discolpato, come Rita, dicendo che partecipa sempre all'attività di pulizia nella casa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Mercoledì 26 ottobre i ragazzi di Amici sono stati rimproverati per come tengono la casetta dove trascorrono tutte le loro giornate.

Nel corso del daytime che è stato trasmesso su Canale 5, sono state mostrate due signore delle pulizie che si sono recate nell'abitazione degli allievi per il consueto rassettamento quotidiano.

Vista la sporcizia che hanno trovato in tutte le stanze, compresa la cucina piena di tazze e piatti non lavati, le due donne si sono rifiutate di intervenire e hanno chiesto aiuto agli addetti ai lavori.

Le lezioni sono state interrotte immediatamente e tutta la classe è stata convocata per una comunicazione urgente: un'autrice ha mostrato a cantanti e ballerini un video sul disordine e lo sporco in casa, sottolineando che era solo una parte.

Discussioni tra i talenti di Amici

Le signore delle pulizie hanno assistito al filmato in questione e, a sorpresa, c'è stato anche qualcuno che si è messo a ridere nel vedere quelle immagini della casetta.

"Fossi in voi non riderei. Dovete vergognarvi" ha detto il membro della produzione di Amici che era in collegamento in quel momento.

Ai ragazzi è stato chiesto se ci fosse qualcuno più colpevole di altri, ma soltanto Rita e Ludovica si sono tirate fuori dicendo di essere certe di pulire sempre tutto quello che sporcano.

Gli addetti ai lavori, dunque, hanno deciso di fare un rimprovero generale, ordinando a tutti i titolari della classe di pulire immediatamente la casa da cima a fondo, quello che avrebbero dovuto fare quotidianamente per evitare di arrivare a quella situazione incresciosa.

A cantanti e ballerini è stato anche vietato di fare lezione finché tutto lo sporco non verrà levato e per questo c'è chi si è lamentato.

Provvedimenti in arrivo ad Amici

Rita, Ludovica e Federica si sono escluse dal gruppo di chi sporca e non pulisce la casetta, tant'è che pare che la loro camera da letto non figurasse tra quelle nel filmato sul disordine.

Fatto sta che tutti i ragazzi di Amici sono stati puniti per la questione pulizie e c'è anche il pericolo che nei prossimi giorni arrivi un altro provvedimento disciplinare, magari più serio di quello inflitto dalla produzione durante il daytime odierno.

I fan hanno commentato le immagini della strigliata del 26 ottobre dicendosi stupiti dal fatto che ogni anno capiti sempre la stessa cosa. Non c'è edizione del talent show in cui gli addetti ai lavori non siano costretti a rimproverare gli allievi per il disordine che lasciano dove vivono: in passato ci sono state anche sospensioni e sfide immediate per chi si è preso la responsabilità.

Stavolta nessuno si è esposto e la produzione ha fatto una punizione generale che potrebbe essere "arricchita" da ulteriori mosse dei professori più rigidi come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

"Ogni anno non capiscono. Sembra che lo facciano apposta e che gli dicano di non pulire per fare più ascolti" ha commentato un fan su Twitter, raccogliendo parecchi consensi mentre su Canale 5 veniva trasmesso il daytime dedicato in parte a una nuova strigliata degli autori.