Per i fan di Terra Amara il conto alla rovescia è già iniziato: manca sempre meno alle nuove puntate della soap turca che infatti, salvo cambi di programmazione, verranno trasmesse a partire da lunedì 14 novembre. La serie che racconta il travaglio e intenso amore tra Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya, nel palinsesto di Canale 5, prenderà il posto che per ben sette anni è stato di Una Vita. La soap iberica volge ormai al termine: la puntata finale è prevista per il 12 novembre, poi via libera agli intrighi della famiglia Yaman. Il promo già in onda non lascia dubbi: Terra amara sta per tornare.

Una Vita cede il posto a Terra amara

Tra due settimane circa Una vita chiuderà i battenti, dopo aver tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 per ben sette anni. In Spagna è da tempo ormai che i personaggi della soap hanno detto addio al set di Acacias 38, il quartiere che ha fatto da sfondo alle innumerevoli storie d'amore e agli intrighi per lo più orchestrati dalle dark lady, che si sono alternate negli anni. I telespettatori non resteranno orfani di una soap a lungo.

Ddopo la chiusura di Una Vita, Terra amara ritornerà sul piccolo schermo, come confermato dal promo già in onda su Canale 5. In pausa dallo scorso 19 settembre, la soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta ha conquistato da subito il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, fin dal suo debutto avvenuto lo scorso 4 luglio.

Zuleyha, Demir, Yilmaz, Hunkar e tutti gli altri personaggi dovranno confrontarsi con un'altra fascia oraria, visto che la serie andrà in onda alle 14:10 circa dopo Beautiful, ma gli appassionati riusciranno a seguirla anche in questa nuova collocazione.

Il riassunto delle ultime puntate della soap turca

Riprendendo da ciò che è accaduto nelle ultime puntate andate in onda, Zuleyha ha scoperto che Yilmaz non è morto nell'incendio in carcere come la suocera Hunkar le aveva fatto credere.

Intant, la matrona Yaman ha saputo che Sermin ha calunniato Gulten, accusandola ingiustamente del furto di gioielli. Hunkar ha preteso che la nipote le chiedesse scusa.

Demir è diventato il presidente della Camera dell'Industria battendo Yilmaz, il quale ha messo in dubbio l'onestà con cui il nemico ha raggiunto il traguardo.

Fekeli ha spinto il suo figlioccio a non demoralizzarsi. Nel frattempo Gaffur e Saniye, licenziati dalla famiglia Yaman, hanno trovato rifugio da una zia, ma la convivenza non è andata per il verso giusto. Infine Demir ha regalato una macchina alla moglie per il compleanno, ma mentre Zuleyha è alla guida un guasto ha fermato l'auto. Yilmaz ha aiutato con la macchina la sua ex, che si trovava in compagnia di Sermin, la quale ha mentito davanti al cugino affermando che i due ex si sono parlati.