Buone notizie per i fan di Terra Amara. La serie turca tornerà in onda nel da time di Canale 5 a partire dal 14 novembre. Terra amara occuperà lo spazio lasciato libero da Una vita. La soap, infatti, chiuderà definitivamente i battenti sabato 12 novembre.

Terra amara riprenderà il 14 novembre su Canale 5

I fan italiani di Terra amara possono gioire. La soap tv turca, che narra le vicende tormentate di Zuleyha e Yilmaz, tornerà a essere trasmessa da Canale 5 a partire da lunedì 14 novembre. La serie turca era stata interrotta lo scorso 19 settembre per dare spazio alla nuova stagione di Uomini e donne.

Si è quindi trattato di uno stop temporaneo, in attesa della messa in onda del gran finale di Una vita. I fan di Terra amara erano rimasti delusi da questo momentaneo stop, visto che la serie è stata molto seguita nel corso dell'estate, raggiungendo ascolti intorno ai due milioni di telespettatori a puntata. Ora però la bella notizia. Da metà novembre Yilmaz, Zuleyha e Demir torneranno a far compagnia ai telespettatori italiani: dal lunedì al venerdì l'appuntamento sarà alle 14:10, mentre il sabato alle 14:50.

Una vita chiude i battenti, Terra amara prende il suo posto nel pomeriggio di Canale 5

Se da un lato i fan di Terra amara potranno gioire, non sarà così per i fedelissimi di Una vita. La serie ambientata ad Acacias chiuderà i battenti dopo ben sette anni.

In Italia Una vita va in onda dal giugno del 2015 ed è evidente come le vicende del ricco quartiere di Acacias abbiano appassionato il pubblico in tutti questi anni. Ora non resta che attendere il gran finale di stagione, che si preannuncia ricco di colpi di scena. Per chi non volesse perdersi questo finale, si ricorda che l'episodio conclusivo verrà trasmesso su Canale 5 sabato 12 novembre.

Un giorno di pausa e il lunedì seguente torneranno le vicende di Yilmaz e Zuleyha.

Il ritorno di Terra amara: da dove riprenderanno le trame

Quando Terra amara è stata sospesa, Zuleyha ha interrotto l'amicizia con Gulten. Tutto perché la moglie di Demir aveva scoperto che la domestica non aveva mai consegnato a Yilmaz le lettere che gli aveva scritto quando l'uomo era in carcere.

Ci sarà da vedere come si evolverà la faccenda di Gaffur e Saniye. I due sono stati cacciati dalla villa da Demir, furioso per il fatto che il capomastro, a sua insaputa, aveva cercato di uccidere Yilmaz. Dunque le nuove puntate di Terra amara riprenderanno da qui e, scorrendo le anticipazioni, si scoprirà che Hunkar parlerà con Demir proprio della situazione di Gaffur. Inoltre la madre di Demir avrà un colloquio con Fekeli, il quale le ribadirà di non essere stato lui a uccidere anni prima il marito Adnan. La verità a quanto pare sarà un altra e a questo punto Hunkar comincerà ad avere seri dubbi a riguardo. Forse Fekeli non è un assassino come ha sempre creduto. Per ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Terra amara.