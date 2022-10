Tra i nuovi allievi di Amici di Maria De Filippi c'è il cantante Wax. Il giovane ha 20 anni e vive a Milano. Ha al suo attivo il brano Turista per caso, con il quale si è presentato ai casting ed è riuscito a entrare nella scuola, conquistando la sua coach Arisa. Ma ecco qualche curiosità su questo giovane talento.

Chi è Wax, il cantante di Arisa: ha 20 anni e vive a Milano

Wax, diminutivo di Waxiello, è il nome d'arte scelto dal 20enne Matteo. Il giovane cantante è uno dei nuovi allievi della stagione 2022/2023 di Amici. In realtà non si hanno moltissime informazioni su di lui.

Sbirciando in rete si è trovato un suo profilo Instagram, dove posta però contenuto inerenti principalmente alla sua professione. Si sa che vive a Milano e che è molto legato ai genitori e al fratello, con il quale condivide la passione per la musica. Wax proprio ad Amici ha confidato di aver fatto molti lavoretti in passato, per non gravare sui genitori. Ha fatto il cameriere, il traslocatore e il rider.

Wax ha conquistato Arisa con l'inedito Turista per caso

Sempre sbirciando il suo profilo social, si è scoperto che ama gli animali, in particolare i gatti. Ha pure un cane di nome Black. Già durante la prima puntata di Amici, il pubblico è la stessa Maria De Filippi hanno notato una particolarità del cantante.

Wax, infatti, canta sempre senza scarpe. Ai casting, così come nella puntata iniziale, si è presentato con un suo brano. Si tratta di Turista per caso. Proprio grazie a questo inedito ha conquistato in men che non si dica Arisa, che lo ha voluto immediatamente nella sua squadra. Non è invece molto apprezzato da Rudy Zerbi, ma potrebbe anche ricredersi su di lui con il passare delle settimane.

Insieme a Wax, nella scuola di Amici, ci sono anche i cantanti Cricca, Aaron, Federica, Tommy, NDG, Andre, Piccolo G e Niveo.

Anticipazioni Amici: Wax vince la sfida degli inediti

Attraverso la sua scheda di presentazione, si sa che la passione per la musica è nata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello nella sua cameretta.

Molto probabilmente, oltre a Turista per caso, Wax presenterà nelle prossime puntate di Amici anche altri brani inediti. Sbirciando le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domenica 9 ottobre, si sa che il cantante vincerà proprio la gara degli inediti. Quindi per Wax ci sarà la possibilità di veder prodotto il suo brano. Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, pare che Wax sia single. È pure amante dei tatuaggi e ne ha diversi sparsi su tutto il corpo.