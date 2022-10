La settima puntata di Amici è stata registrata giovedì 27 ottobre, quindi da un paio di giorni si conoscono tutti i dettagli dello speciale che sarà mostrato ai telespettatori domenica prossima. Un allievo che è stato eliminato, però, ha contravvenuto ad una regola del programma postando su Instragram un suo selfie in treno con Federico Fashion Style. Andre non avrebbe potuto condividere immagini sui social prima della messa in onda dell'appuntamento in cui viene ufficializzata la sua uscita definitiva dalla scuola.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Domani, domenica 30 ottobre, andrà in onda la settima puntata di Amici: i fan più curiosi, però, sono già andati a dare un'occhiata alle anticipazioni che sono trapelate dagli studi al termine della registrazione.

Per la prima volta in questa ventiduesima edizione, c'è stata una doppia eliminazione: pubblico e giudici hanno deciso di mandare a casa la ballerina Asia e il cantante Andre.

Quest'ultimo, ad esempio, è stato messo in sfida da Rudy durante la gara cover giudicata da Tommaso Paradiso.

Il confronto con l'esterno Ascanio, però, è stato "fatale" al titolare della classe, che ha dovuto dire addio al suo banco a più di un mese e mezzo di distanza da quando Arisa gliel'ha affidato.

Il ragazzo era già uscito indenne da una sfida molto difficile la scorsa settimana, quando la produzione gli aveva messo contro una cantante molto brava ma poco espressiva secondo chi ha giudicato.

Lo scivolone del cantante di Amici

Le eliminazioni di Asia e Andre da Amici 22, però, saranno ufficializzate soltanto domenica 30 ottobre, ovvero quando sarà trasmesso in tv lo speciale numero sette di quest'anno.

Per regolamento, dunque, i ragazzi esclusi non potrebbero anticipare nulla di quello che è successo nella registrazione di giovedì scorso; anche se quasi tutti sanno cosa è accaduto in studio durante le riprese del prossimo speciale, per regolamento gli allievi devono tenerlo segreto finché non avviene la messa in onda su Canale 5.

Il cantante che ha perso la sfida contro Ascanio, però, è incappato in una piccola gaffe che sta strappando sorrisi ai telespettatori.

Venerdì 28 ottobre, infatti, l'ormai ex alunno del team Arisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che si era appena fatto in treno con Federico Fashion Style.

Anche se involontariamente, dunque, Andre ha spoilerato che non fa più parte della scuola di Amici e che ieri, mentre era in viaggio verso casa, ha incontrato il parrucchiere delle star e si è fatto un selfie con lui.

Pausa per i daytime di Amici

Anche se è una formalità, visto che le anticipazioni circolano da giorni, Andre non avrebbe potuto postare il selfie con Federico Fashion Style perché nessuno dovrebbe vederlo fuori dalla scuola prima che venga ufficializzata la sua eliminazione.

Anche Asia è stata paparazzata subito dopo la sua esclusione dal talent-show, ma la foto in questione l'hanno scattata dei curiosi e non la diretta interessata. Giovedì 27 ottobre, mentre la registrazione era ancora in corso, la ballerina è stata vista ed immortalata con le valigie alla stazione Tiburtina di Roma, in partenza dopo l'esito negativo del televoto.

Per quanto riguarda la programmazione del talent-show, c'è un piccolo cambiamento nei prossimi giorni. Visto il ponte di Ognissanti, il daytime non andrà in onda né lunedì 31 ottobre né martedì 1° novembre: le puntate pomeridiane di Amici, dunque, ricominceranno mercoledì 2, ovvero 24 ore prima della registrazione dell'ottavo speciale, prevista per giovedì 3 con Maria De Filippi in studio e tanti ospiti.