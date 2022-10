Domenica 30 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Amici 22, quella che è stata registrata giovedì scorso. Gli spoiler che circolano da un paio di giorni, dunque, fanno sapere che la classe ha perso due suoi componenti: Asia è stata eliminata dal televoto, Andre è stato battuto in una sfida immediata. A confermarsi tra i titolari, invece, sono stati sia Gianmarco che Niveo, entrambi a rischio per volontà dei professori.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

La scuola di Amici sta per concedersi una mini vacanza: lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre, infatti, il daytime del talent-show non andrà in onda, ma riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 2.

Domenica 31/10 il pubblico di Canale 5 assisterà allo speciale che è stato registrato giovedì scorso, una puntata in cui è successo di tutto.

Le anticipazioni che impazzano in rete da qualche giorno, fanno sapere che due allievi hanno lasciato il programma definitivamente.

Ancor prima che terminassero le riprese, si è saputo che Asia era stata eliminata: una foto rubata dai curiosi, mostrava la ballerina alla stazione Tiburtina di Roma con le valigie al seguito.

A non volere più la ragazza nella classe, è stata la gente a casa: il televoto per la riconferma della maglia della titolare, ha avuto esito negativo (64% di no) e lei ha abbandonato la casa immediatamente.

Tanti confronti per i protagonisti di Amici

La settima puntata di Amici 22, però, proporrà una doppia eliminazione, ancora inedita quest'anno.

Durante la gara cover giudicata da Tommaso Paradiso, Rudy Zerbi interromperà l'esibizione di Andre e lo metterà in sfida immediata.

Il professore ha individuato un talento ai casting e pensa che meriti il banco più del titolare che fa parte della squadra capitanata da Arisa.

Un giurato esterno ha dato ragione all'insegnante di canto, così Andre è stato sostituito da Ascanio (già visto ai provini dell'ultima edizione di X Factor).

Anche Gianmarco è stato messo in sfida immediata da Raimondo Todaro (il ragazzo si è confrontato con l'ex fidanzato di Megan, con la quale lui si è scambiato dei baci in casetta negli ultimi giorni), e il giudice Garrison l'ha riconfermato nel cast.

Anche Niveo è uscito vincitore dal difficile faccia a faccia con un cantautore che Arisa avrebbe tanto voluto nel proprio team.

Gli amori nati nella casetta di Amici

Gli allievi di Amici hanno eseguito i compiti assegnati dai professori durante la settimana: Rita ha ballato sui tacchi e per la prima volta è piaciuta anche ad Emanuel Lo, Samuele si è misurato con una coreografia molto tecnica e Gianmarco con uno stile lontano dall'hip-hop.

Difficoltà anche per Megan, che dopo l'eliminazione di Asia è considerata dalla maestra Celentano la danzatrice più scarsa tecnicamente.

Nel corso dello speciale che andrà in onda il 30 ottobre, sono stati mostrati dei video sugli amori che sono nati in casetta in meno di due mesi.

Gli ultimi in ordine di tempo a essersi avvicinati, sono stati: Gianmarco e Megan (già molto complici nei daytime che sono stati trasmessi in questi giorni), Wax e Claudia.

Il cantante del team Arisa ha corteggiato a lungo la timida ballerina, e l'ha fatto citando Shakespeare e la sua opera più famosa, ovvero Romeo e Giulietta. Lei ha ceduto dopo un po' e si è lasciata andare a dolci baci.

Per quanto riguarda gli insegnanti del cast, ci sono stati anche dei divertenti balli a centro studio come nella puntata precedente: i protagonisti della giornata sono stati Raimondo Todaro e Arisa, artefici di un passo a due di latinoamericano che ha strappato sorrisi e applausi al pubblico presente.