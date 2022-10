Domenica 30 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. La puntata è già stata registrata e, stando alle anticipazioni, il cantante Andre, alias Andrea Mandelli verrà eliminato. Al suo posto entrerà Ascanio. Pare che anche Asia sarà eliminata. Riscatto invece per Wax che vincerà la gara delle Cover e riceverà pure i complimenti di Zerbi.

Amici, spoiler puntata del 30 ottobre: Wax vince la gara delle cover

Nella giornata del 27 ottobre si è tenuta la nuova registrazione di Amici. La puntata andrà in onda domenica 30 ottobre a partire dalle 14 su Canale 5.

Grazie alla pagina social Amici news, si é venuti a sapere cosa é successo in studio. Gli ospiti della puntata saranno Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi. Quest'ultima presenterà ad Amici il suo nuovo singolo. Tommaso Paradiso invece, giudicherà la gara cover dei cantanti e assegnerà il primo posto a Wax. Il cantante di Arisa, riceverà un sacco di complimenti non solo dal giudice, ma pure da Rudy Zerbi.

Andre eliminato: il cantante perde la sfida immediata contro Ascanio

Da segnalare che, durante la gara delle cover, Andre (Andrea Mandelli) verrà fermato da Rudy Zerbi. Il coach di canto proporrà una sfida immediata per il ragazzo. Sfida che verrà accettata da Andre e a dalla sua maestra Arisa.

Peccato che alla fine, Andre perderà la sfida contro Ascanio. Sarà quest'ultimo ad entrare nella scuola e ad occupare il banco di Andrea Mandelli. Andre quindi, verrà eliminato da Amici 22. Si tratta del primo allievo di questa edizione a perdere una sfida e a lasciare la Scuola.

Anche Asia eliminata da Amici 22

Nella puntata in onda domenica 30 ottobre, dovrebbe esserci anche un'altra eliminazione.

Va usato il condizionale, visto che si tratta di spoiler. Asia dovrà lasciare la Scuola di Maria De Filippi: la ragazza, che aveva il banco del pubblico, era arrivata ultima nella gara di ballo della scorsa settimana. per questo si é aperto un televoto per lei. I telespettatori erano chiamati a decidere se farla rimanere oppure no.

Ebbene, pare che il pubblico abbia votato per mandarla a casa. A conferma dell'eliminazione di Asia, anche il fatto che una ragazza l'abbia vista in queste ultime ore alla stazione di Roma. Quindi, se tutto quanto riportato in rete corrispondesse al vero, in questa nuova puntata domenicale di Amici, ci saranno ben due eliminazioni. Resta da capire a chi verrà assegnato il banco del pubblico. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla visione della puntata, in onda domenica 30 ottobre, a partire dalle 14 su Canale 5.