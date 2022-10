Si è appena conclusa la prima puntata settimanale di Amici 22: il daytime del 24 ottobre, infatti, è stato dedicato sia alle cose rimaste in sospeso nello speciale di domenica scorsa, che ad un importante confronto. Rudy Zerbi ha chiesto di incontrare Piccolo G per chiedergli spiegazioni su alcune dichiarazioni che ha fatto in casetta sul meccanismo e su quello che viene mandato in onda nei pomeridiani.

L'esame di NDG e il televoto per Asia ad Amici

La puntata di Amici che è stata trasmessa su Canale 5 il 24 ottobre, è cominciata con la gara inediti che si è svolta durante il sesto speciale ma che non è andata in onda domenica per una questione di tempo.

Piccolo G è stato preferito a Cricca e Niveo, quindi la sua canzone sarà prodotta e presto verrà pubblicata su tutte le piattaforme digitali.

Lorella Cuccarini (conduttrice del daytime in assenza di Maria De Filippi), poi, ha invitato NDG a raggiungere il centro dello studio per sostenere il suo esame. Essendosi classificato ultimo nella gara cover giudicata da Nek, il ragazzo ha interpretato il suo singolo per convincere la professoressa a riconfermargli la maglia. L'allievo ha ripreso possesso sul suo banco dopo un breve ma costruttivo confronto con Rudy Zerbi sulle critiche che gli aveva fatto poche ore prima.

La ballerina di Amici ancora a rischio eliminazione

Sempre nel corso del daytime che è stato mandato in onda lunedì 24 ottobre, è stato aperto il televoto per la riconferma della maglia di Asia.

La ballerina è arrivata ultima nella gara giudicata da Eleonora Abbagnato ma, non avendo più un professore di riferimento (Raimondo Todaro l'ha sostituita con Claudia una settimana fa), la giovane è finita di nuovo a rischio eliminazione.

L'ultima parola, però, spetta ancora una volta ai telespettatori che da oggi a martedì 25/10 potranno votare "sì" o "no" per decidere sulla permanenza dell'allieva nella scuola.

Il verdetto di questa votazione, però, sarà svelato durante la registrazione del prossimo speciale di Amici, prevista per giovedì 26.

Asia si è detta delusa dalla sua ultima esibizione ma anche scoraggiata per il fatto di essere quasi sempre il fanalino di cosa in tutte le competizioni. Ludovica ha consolato la compagna dicendole che può fare meglio ma deve farsi forza sul fatto di essere l'unica alunna del pubblico.

Il faccia a faccia con l'insegnante di Amici

Gli ultimi minuti della puntata odierna di Amici, invece, sono stati dedicati ad un confronto tra Piccolo G e Zerbi.

Il professore ha convocato l'allievo nella scuola per chiedergli spiegazioni su alcune cose che ha detto in casetta sia sul talent-show che sui compagni di classe. Il cantante è apparso scettico sulla trasparenza delle clip che vengono mandate in onda durante la settimana, come quella in cui lui e Andre sono stati sorpresi a criticare gli altri ragazzi del cast.

Rudy si è detto deluso dall'atteggiamento spesso costruito del talento della sua squadra e, senza girarci troppo intorno, l'ha messo di fronte ad un bivio: "Togliti la maschera, altrimenti ciao".

"Basta sovrastrutture, alla gente queste cose non interessano", ha aggiunto l'insegnante di canto prima che il giovane si lasciasse andare alle lacrime.

Maria De Filippi è intervenuta in collegamento per cercare di far spiegare al ragazzo il perché di certi comportamenti, come quello di "nascondersi" dietro a un nome d'arte così particolare come il suo.

Zerbi ha lasciato la stanza suggerendo a Piccolo G di rendere il più semplice possibile il suo operato nella scuola, a partire dalle cover che sceglie per le puntate domenicali e che spesso lui ha trovato esagerate.