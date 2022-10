Non accenna a placarsi l'astio tra due professori di ballo della ventiduesima edizione di Amici. Parte del daytime del 26 ottobre, infatti, è stata incentrata sulla discussione che Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno avuto nella scuola sui compiti assegnati ai rispettivi allievi.

Mentre la maestra Celentano si confrontava con Gianmarco e Samuele, Todaro le ha lanciato addosso un po' dell'acqua che stava bevendo: la donna è apparsa stizzita ma non ha reagito. Però ci hanno pensato i telespettatori a "condannare" il gesto dell'insegnante di latinoamericano.

Aggiornamenti sui docenti di Amici

A circa 24 ore da una nuova registrazione di Amici (il 27 ottobre ci saranno le riprese della settima puntata, che andrà in onda la domenica successiva), i telespettatori sono stati aggiornati sui compiti che sono stati assegnati ai ragazzi in vista dello speciale.

Samuele è stato messo alla prova dalla maestra Celentano, Gianmarco da Todaro: oggi, mercoledì 26, i due professori si sono confrontati sia tra loro che con gli allievi per cercare di capire se e chi sta sbagliando qualcosa.

I ballerini hanno parlato poco, anche perché la maggior parte del tempo l'hanno occupato gli insegnanti a discutere e a esprimere le rispettive opposte opinioni sulla questione.

Lo 'scivolone' del protagonista di Amici

Mentre la maestra di danza classica parlava con i ragazzi che erano al di là del vetro, Raimondo Todaro ha preso una bottiglietta d'acqua e, tra un sorso e l'altro, ne ha lanciata un po' addosso alla collega.

Alessandra si è scostata subito e ha commentato: "Ma sei scemo? L'acqua la tiri a tua sorella, anche se stavi giocando".

La professoressa di Amici non ha apprezzato il gesto e l'ha fatto notare immediatamente, anche se poi la discussione è andata avanti e lei ha preferito concentrarsi sui ballerini che su quello che era appena successo.

Il ballerino siciliano non si è scusato per quello che ha fatto, e questo ha alimentato ancora di più la rabbia degli spettatori del daytime.

Sui social network, infatti, sono apparsi molti commenti negativi sull'atteggiamento un po' da "bulletto" del docente di latinoamericano, un comportamento che forse sarebbe stato giustificabile se a farlo fosse stato un giovane talento della classe e non un insegnante, che dovrebbe dare il buon esempio.

Rimprovero della produzione alla classe di Amici

Raimondo Todaro, dunque, in queste ore è finito nel mirino delle critiche del web: la maggior parte dei fan di Amici, infatti, non ha apprezzato il gesto che il professore ha fatto nei confronti della collega, anche perché non c'era alcun motivo per tirarle l'acqua addosso.

La puntata pomeridiana che è stata trasmessa su Canale 5 il 26 ottobre, però, è stata dedicata anche alla strigliata che la produzione ha fatto ai ragazzi sulla questione pulizie.

Chi solitamente si reca nella casetta di Cinecittà per mettere in ordine, si è rifiutato di farlo perché si è trovato di fronte ad uno scenario "raccapricciante": camere da letto in disordine, pile di piatti sporchi non lavati in cucina, bucce di banana sparse qua e là.

Gli autori hanno convocato l'intera classe e hanno imposto a tutti di pulire la casa dove vivono da quasi due mesi. Sembra essere diventata una consuetudine quella che i cantanti e i ballerini della scuola vengano rimproverati almeno una volta all'anno per le pulizie che non svolgono nella loro abitazione.

Per il momento non sono stati comunicati ulteriori provvedimenti disciplinari, ma non è da escludere che qualche insegnante possa esporsi in prima persona per chiedere che i responsabili vengano puniti più severamente.