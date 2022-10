Quella tra Ida e Riccardo, sembra essere la storia infinita. Anche se si sono lasciati da anni, non c'è puntata di Uomini e donne in cui Platano e Guarnieri non finiscano al centro dell'attenzione per scontri, scambi di sguardi o tentativi di riavvicinamento.

Al termine dell'ultima registrazione del dating-show, l'uomo pugliese ha pubblicato un video in cui si mostra in partenza: i fan concordano nel sostenere che il cavaliere fosse in partenza per Brescia, città dove vive e lavora l'ex fidanzata. Occorre precisare che non c'è alcuna conferma di questo, ma che sono solo ipotesi di alcuni telespettatori sui social.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di U&D

Le anticipazioni delle ultime due puntate di U&D che sono state registrate, hanno aggiornato il pubblico sugli sviluppi che ci sono stati nel controverso rapporto tra Ida e Riccardo.

Lunedì scorso, ad esempio, la dama è scoppiata a piangere quando ha saputo che l'ex aveva ripreso una frequentazione con Gloria: Platano, infatti, ha fatto una vera e propria scenata di gelosia all'uomo al quale non è più legata da anni.

Martedì 25 ottobre, però, c'è stato un nuovo colpo di scena: la parrucchiera ha scelto di proseguire nella conoscenza con Alessandro (preferendolo a un eventuale ritorno di fiamma con Guarnieri) e ha punzecchiato il tarantino, dandogli dell'egoista in un momento di evidente difficoltà.

Il cavaliere, infatti, ha lasciato lo studio ribadendo che abbandonerebbe definitivamente il programma se non fosse per la stima e il rispetto che ha per Maria De Filippi.

Le immagini social che spiazzano il pubblico di U&D

La conduttrice di U&D, dunque, ha convinto Riccardo a rimanere nel cast del Trono Over nonostante in questo periodo sia giù di morale e per nulla motivato ad iniziare una nuova relazione.

Ida, invece, va avanti con Alessandro e non intende tornare sui propri passi nonostante la scenata di gelosia di qualche giorno fa.

Terminate le registrazioni settimanali del dating-show, dame e cavalieri sono rientrati a casa: Platano ha preso un aereo alla fine delle riprese di martedì 25 ottobre e il giorno dopo era regolarmente al lavoro, Guarnieri invece ha lasciato Roma questa mattina.

Una Stories che il pugliese ha postato su Instagram alcune ore fa, ha portato tanti a pensare che il viaggio che stava per affrontare fosse verso la città dove vive e lavora l'ex fidanzata.

Riccardo si è mostrato davanti a un tabellone degli orari delle partenze e in sottofondo ha messo la canzone dei Negramaro "La prima volta", un brano che in passato ha fatto da colonna sonora alla sua tormentata storia d'amore con Ida. Quindi collegando la canzone al viaggio che Riccardo ha intrapreso dopo l'ultima registrazione di U&D, alcuni fan sono arrivati a supporre che la sua destinazione potesse essere Brescia.

"Sta andando da Ida", hanno ipotizzato molti spettatori del dating-show dopo aver visto l'Instagram Stories che il cavaliere del Trono Over ha pubblicato nella tarda mattinata del 26 ottobre.

Anche se sono passate alcune ore da quando Guarnieri ha postato questo "misterioso" contenuto social, non si sa ancora in quale città si sia recato. Tutto ciò quindi per ora rimane solo un'ipotesi non confermata.

Dando un'occhiata al profilo della dama del programma di Canale 5, si apprende che invece lei ha trascorso l'intera giornata nel salone da parrucchiera di cui è titolare.

Per avere ulteriori aggiornamenti sulla "coppia" più chiacchierata del format di Maria De Filippi, si dovrà aspettare circa una settimana, quando trapeleranno le anticipazioni delle nuove puntate che saranno registrate: le prossime riprese dovrebbero avere luogo all'inizio di novembre.