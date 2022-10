Sta facendo molto discutere un'indiscrezione che riguarda un protagonista della ventiduesima edizione di Amici. Anche se indirettamente, Wax potrebbe aver violato le regole del programma e sarebbe a serio rischio squalifica. In rete, infatti, si dice che il fratello del cantante avrebbe partecipato alla registrazione del 19 ottobre, cosa assolutamente vietata a tutti i familiari dei ragazzi. Non si conosce la natura del provvedimento disciplinare che dovrebbe essere inflitto al titolare del team Arisa, ma non si esclude possa essere l'espulsione dalla scuola.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Tra le tantissime cose che sono successe durante la registrazione di Amici di mercoledì 19 ottobre, ce ne è una anche poco piacevole.

Come riportano blog e siti in questi giorni, alle riprese del sesto speciale del talent-show ha partecipato anche una persona che per regolamento non avrebbe potuto essere in studio.

Chi era agli Elios, infatti, ha riconosciuto tra il pubblico il fratello di Wax: stando a quello che riporta "Amici News" su Twitter, il ragazzo era presente a Cinecittà il giorno in cui Maria De Filippi ha condotto la puntata che sarà trasmessa in tv domenica pomeriggio.

Le regole vietano che qualsiasi parente degli allievi partecipi alla trasmissione, anche perché i concorrenti vivono isolati in casetta da quando vengono scelti fino alla loro eliminazione.

Le ipotesi sul futuro del talento di Amici

Il fatto che il fratello di Wax abbia preso parte alla registrazione della sesta puntata di Amici ha spiazzato i fan, perché tutti sanno che è una cosa assolutamente vietata dal regolamento.

"Sapevamo del fratello in incognito da questa mattina, ma non potevamo dire nulla. Alla fine si è svelato lui stesso", si legge sulla pagina Twitter che settimanalmente riporta le anticipazioni di quello che succede negli studi del talent-show.

"I parenti non possono andare a nessun puntata di Amici, è vietato. I provvedimenti presi non li sappiamo".

Insomma, sembra piuttosto certo che il cantante della scuola rischi una severa punizione perché suo fratello si è presentato alle riprese di mercoledì scorso pur non potendolo fare. Non si sa se Wax fosse a conoscenza di questa violazione delle regole del suo familiare (probabilmente no, visto che i ragazzi sono isolati dal mondo esterno), ma c'è chi è pronto a scommettere che pagherà lui per quello che è successo alcuni giorni fa.

Il tortuoso percorso ad Amici

Non è ancora chiaro se e quali provvedimenti verranno presi contro Wax, probabilmente si saprà qualcosa in più guardando i daytime della prossima settimana.

Alcuni fan di Amici, però, ipotizzano che per colpa del fratello il cantante potrebbe andare incontro alla punizione più severa e drastica: la squalifica dal programma per una grave violazione del regolamento. L'aggiramento dei "paletti" imposti dalla produzione, potrebbe quindi costare caro al "pupillo" di Arisa.

Non è la prima volta che il giovane rischia grosso. Poco più di una settimana fa, infatti, Wax è stato rimproverato dai professori per aver dato del "falso bas...." a Rudy Zerbi.

In quell'occasione, però, l'insegnante di riferimento del cantautore ha deciso di graziarlo punendolo solo con l'imposizione di fare le pulizie per tutti per qualche giorno. Gli altri docenti avrebbero preferito una sfida o la sospensione della maglia, ma Arisa ha voluto evitare al suo allievo un provvedimento troppo pesante per una "marachella".