Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 23 ottobre su Rai1, Gabriel Garko ha spiegato a Ivan Zazzaroni di non avere mia ballato in vita sua se non in discoteca. In realtà, l'attore ha raccontato una menzogna: per vestire i panni di Rodolfo Valentino, Gabriel prese lezioni di danza fino a provare nove ore consecutive i passi di alcune coreografie.

Le recenti dichiarazioni

Nel corso della 17^ edizione di Ballando con le Stelle, Gabriel Garko sta spiazzando i telespettatori e la giuria per la sua bravura.

Sabato 23 ottobre, Ivan Zazzaroni (giurato del dance show) si è complimentato con l'attore piemontese: "Se non hai mai ballato, hai una capacità di apprendere le cose in maniera straordinaria".

In replica, Garko ha affermato di avere solamente una buona memoria: "Non ho mai ballato". Il concorrente in gara con Giada Lini si è semplicemente limitato a dire di apprendere i passi e le coreografie.

Le dichiarazioni del passato

In realtà, l'attore ha mentito a Zazzaroni. Scendendo nel dettaglio, Gabriel Garko nel 2013 ha interpretato il ruolo di Rodolfo Valentino: una serie tv andata in onda su Canale 5. In un'intervista del 2013 rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, lo stesso attore affermava: "Era un grandissimo ballerino, io invece mi sono limitato solo a fare il cretino in discoteca". Dunque, per interpretare al meglio il ruolo del divo del cinema muto, Gabriel Garko prese lezioni di danza: "Ho ballato per nove ore al giorno".

In quell'occasione, l'attore piemontese disse di avere fatto uno sforzo fisico immane, visto che aveva perso moltissimi chili, si era infortunato e aveva messo a dura prova il suo fisico.

Prima delle riprese, per,ò Garko ammise di aver vinto la sua sfida, nonostante si sia dovuto cimentare in stili come tango, foxtrop, valzer e charleston.

Riepilogo 3^ puntata

La terza puntata di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata dai soliti pareri discordanti dei giurati.

Lorenzo Biagiarelli è stato protagonista di uno sfogo contro la giuria: il concorrente ha ribadito di essere arrivato nel programma per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ma ha precisato di avere tantissime qualità, quindi vorrebbe essere giudicato per quelle.

Al termine delle performance e dell'assegnazione del tesoretto (bonus proveniente dai ballerini per una notte e assegnato da Matano e Erra), sono finiti allo spareggio Ema Stokholma, Rosanna Banfi e Gabriele Garko. Mentre al teatro i presenti in studio stavano protestando per l'esito della classifica, Milly Carlucci ha rassicurato tutti: nessuna delle coppie sarebbe stata eliminata, poiché sono risultati i preferiti del pubblico.