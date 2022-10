L'appuntamento con Uomini e donne riparte lunedì 24 ottobre 2022, con la nuova puntata su Canale 5. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende della dama torinese Gemma Galgani.

Occhi puntati anche su Roberta e Ida che, per l'ennesima volta si ritroveranno ai ferri corti in studio, mentre Riccardo Guarnieri non sarà presente in studio a questo nuovo appuntamento con il talk show dei sentimenti.

Gemma delusa da Roberto: anticipazioni Uomini e donne del 24 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne del 24 ottobre 2022 rivelano che Gemma tornerà al centro dell'attenzione per raccontare la sua esperienza con il cavaliere Roberto.

La dama torinese ha scelto di frequentare questo nuovo pretendente che, piano piano, ha saputo far breccia nel suo cuore, conquistandola sempre più.

I due hanno trascorso così del tempo insieme ma, nel corso del confronto che avverrà in studio, Roberto finirà in parte per deludere la dama torinese.

Sì, perché il cavaliere ammetterà di non avere intenzione di concentrarsi solo ed esclusivamente su Gemma e quindi di concederle un'esclusiva sulla loro frequentazione.

Gemma Galgani non si arrende: anticipazioni Uomini e donne del 24/10

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne rivelano che Gemma, nonostante la scelta di Roberto, deciderà comunque di non arrendersi.

La dama torinese non avrà intenzione di "perdere" questo cavaliere che ha fatto breccia nel suo cuore, motivo per il quale accetterà di portare avanti la frequentazione, nonostante la decisione di Roberto di conoscere anche altre dame del parterre over.

Spazio poi alle vicende di Ida e Roberta: le due dame del programma Mediaset si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti, dopo che Alessandro ha scelto di chiudere il suo rapporto con la Di Padua per gettarsi tra le braccia della dama siciliana.

Roberta affronta Ida, Riccardo assente: anticipazioni Uomini e donne 24 ottobre

Le anticipazioni di Uomini e donne del 24 ottobre 2022 rivelano che Roberta si lascerà andare ad una previsione in studio: secondo lei, Ida cambierà di nuovo idea nel momento in cui avrà modo di rivedere il suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Sì, perché anche nel corso della puntata di questo pomeriggio, il cavaliere non sarà presente in studio. Tuttavia non si conoscono i motivi della sua assenza, ma non si esclude che possano avere a che fare con la sua sfera privata.

Grande attenzione anche alle vicende del tronista Federico Dainese: gli spoiler della puntata del 24 ottobre rivelano che il tronista si lascerà andare sempre di più con la corteggiatrice Monica, ma tra i due ancora non scatterà il primo bacio.