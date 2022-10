Sabato 22 ottobre, su Rai1, è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle. A finire al centro delle polemiche è stato uno sfogo di Lorenzo Biagiarelli. Il concorrente, in gara con Anastasia Kuzmina, in una clip ha ribadito di voler essere giudicato solo ed esclusivamente per le proprie performance sulla pista e non per il fatto di essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, giurata della trasmissione stessa.

Che cos'ha detto Lorenzo Biagiarelli

Nella precedente puntata giuria aveva chiesto alla coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina più feeling.

“Con Lorenzo dovremmo andare a prendere un caffè lontano dagli allenamenti”, aveva quindi detto la ballerina, frase che secondo Biagiarelli avrebbe messo al centro del palco la sua relazione con Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, anziché l'esibizione di ballo.

Durante la terza puntata è stata mandata in onda una clip di Biagiarelli in cui ha detto: "Siamo gli unici a essere giudicati per altro. Io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Sì, entro pure col cartello perché è la verità. Ma sulla pista da ballo sono sono Lorenzo". Poi ha proseguito: "Non voglio più essere né il “fidanzato di” né il “ballerino di” in questo programma.

Voglio essere me".

Le reazioni della giuria

Al termine della performance di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina di questo sabato 22 ottobre, la giuria ha espresso il proprio giudizio. Fabio Canino ha ammesso di non aver compreso lo sfogo del concorrente, così come Ivan Zazzaroni, il quale si è detto in disaccordo con i commenti di Biagiarelli.

Sara Di Vaira - in qualità di giudice di bordocampo - ha rimproverato Biagiarelli: "Tu vuoi essere trattato come gli altri, ma anche tu devi trattare la tua ballerina come gli altri". L'ex maestra di Ballando con le Stelle ha infatti sostenuto di aver sentito Lorenzo parlare solo di sé stesso all'interno della clip, quando la danza è invece sinonimo di "noi".

Secondo Sara, Biagiarelli avrebbe anche avuto una caduta di stile, perché non avrebbe permesso alla sua maestra di fare l'inchino al pubblico.

Carolyn Smith ha invece affermato di essere stanca di sentire parlare di tutto tranne che del ballo della coppia in gara.

Selvaggia Lucarelli invece ha "sposato" lo sfogo del compagno Lorenzo. Sebbene abbia ammesso di essere divisa tra due fuochi, al tempo stesso ha affermato: "Lui è il mio fidanzato, ma ha anche un suo lavoro".