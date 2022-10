Nelle puntate di Beautiful in onda dal 17 al 22 ottobre, i telespettatori scopriranno che Jack è il padre naturale di Finn. La verità emergerà durante un dialogo tra l'uomo e Sheila, durante il quale la donna lo minaccerà di rivelare questo segreto se non l'aiuterà a incontrare Finn e Hayes. Intanto Quinn tornerà a vivere con Eric, lasciando Carter.

Quinn lascia Carter e torna da Eric: anticipazioni Beautiful

Il ritorno di Sheila Carter ha creato non poche preoccupazioni alla famiglia Forrester. Steffy continuerà a chiedere a Finn di stare alla larga della donna.

Non sa però che Finn ha rotto la promessa fatta e ha risposto a un messaggio inviatogli dalla madre naturale. Steffy sarà molto preoccupata, soprattutto perché dovrà assentarsi per un viaggio di lavoro. Nel frattempo Quinn deciderà di tornare a casa da Eric. L'uomo infatti, ha deciso di perdonarla, stracciando i documenti del divorzio e chiedendole di tornare alla Villa. Fuller sarà combattuta sul da farsi, visti i forti sentimenti che prova per Carter. Alla fine, però, deciderà di tornare con il marito. Nel corso dei nuovi episodi, Eric e Quinn trascorreranno una piacevole serata insieme. Eric, però, fingerà di addormentarsi sul divano, evitando così di dormire con la moglie.

Jack è il padre naturale di Finn: trame 17-22 ottobre

Dopo quanto accaduto al ricevimento di nozze, Jack Finnegan andrà a far visita a Sheila e le chiederà di lasciare la città. La donna rifiuterà e si scoprirà, dalla loro conversazione, che Jack non è il padre adottivo di Finn, bensì quello naturale. Questo è il grande segreto dell'uomo che, a quanto pare, ha tenuto nascosto anche alla moglie Li.

I telespettatori di Beautiful, già nelle puntate precedenti, avevano intuito che l'uomo nascondesse qualcosa, ma certo non si aspettavano un risvolto del genere. In buona sostanza, Jack e Sheila in passato hanno avuto una relazione dalla quale è nato Finn. Nel frattempo Steffy sarà sempre più in ansia, visto che dovrà andare a San Francisco con Hope per lavoro.

Non vorrà lasciare i suoi figli, ma Finn cercherà di tranquillizzarla, dicendole che si occuperà lui di Hayes e Kelly durante la sua assenza.

Sheila ricatta Jack per poter vedere Hayes

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda sino al 22 ottobre, i fan di Beautiful scopriranno che Sheila non ha nessuna intenzione di lasciare Los Angeles e vorrà a tutti i costi incontrare ancora una volta Finn. Non solo, vorrà conoscere pure il nipotino Hayes. Nonostante Steffy sia stata molto chiara con lei, Sheila non demorderà e chiederà aiuto a Jack per raggiungere il suo scopo. Sheila minaccerà Jack: se lui non la aiuterà a conoscere il nipotino, lei rivelerà a tutti che lui è il padre naturale di Finn.

Jack sarà con le spalle al muro e non gli resterà altro da fare che andare dal figlio per convincerlo a far vedere Hayes a Sheila. Cosa farà Finn? Cederà alle richieste del padre? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Beautiful. Si ricorda che la soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 13:40.