In Beautiful, la tranquillità familiare di Steffy e Finn sarà messa a dura prova da Sheila Carter. La donna riuscirà a prendere in braccio il piccolo Hayes grazie a Jack e Finn, ma verrà sorpresa da Steffy che andrà su tutte le furie. La figlia di Ridge strapperà il figlioletto dalle braccia di Sheila e sarà intenzionata a chiedere un ordine restrittivo contro la donna. Tutto accadrà nelle puntate in onda dal 17 al 22 ottobre 2022.

Sheila vuole vedere il piccolo Hayes: anticipazioni Beautiful

Su Canale 5, il ritorno di Sheila Carter cambierà molto degli scenari di Beautiful.

Nessuno di certo si aspettava che la psicopatica ex moglie di Eric fosse la madre naturale di Finn. Tantomeno Steffy, che reagirà molto male. La figlia di Ridge la vorrà tenere lontano dalla sua famiglia e soprattutto dal piccolo Hayes. Finn la rassicurerà in tal senso, soprattutto visto che Steffy dovrà partire per un viaggio di lavoro insieme a Hope. Non appena Steffy lascerà la casa sulla scogliera, Finn riceverà a sorpresa la visita del padre Jack. L'uomo dirà al figlio che Sheila è ancora in città e che vorrebbe tenere tra le braccia il piccolo Hayes almeno una volta. Intanto, a Villa Forrester, Quinn e Eric passeranno la loro prima notte insieme dopo la loro riappacificazione.

Sheila arriva in casa di Steffy e Finn e prende in braccio Hayes

Nel corso delle puntate in onda, sono al 22 ottobre, si vedranno Hope e Steffy in aeroporto pronte a partire per San Francisco. Nel frattempo, Jack starà cercando di convincere Finn a permettere a Sheila di vedere il nipotino. Finn sarà irremovibile, visto che avrà promesso a Steffy di tenere la madre naturale lontana da tutti loro.

Sheila intanto, decisa a vedere Finn e Hayes, cercherà l'indirizzo del figlio sul suo gps. Non appena scoperto dove abita Finn, la donna arriverà a casa sua e lo implorerà di farla entrare. Sarà così che la perfida donna riuscirà a tenere in braccio per la prima volta il nipotino. Non sa però che Steffy sta facendo ritorno a casa, visto che annullerà all'ultimo il suo viaggio di lavoro.

Steffy sorprende Sheila in casa sua e si infuria con Finn

In Beautiful, Steffy avrà un'amara sorpresa quando tornerà casa. La donna rimarrà scioccata vedendo Hayes in braccio a Sheila. Furiosa, Steffy strapperà il figlio dalle braccia della suocera e se ne andrà nella nursery. Quando farà ritorno, si scaglierà contro Finn, dicendogli di sentirsi tradita da lui. Come ha potuto permettere a Sheila di avvicinarsi alla loro famiglia? Sheila intanto, cercherà di far ragionare Steffy, senza successo. La figlia di Ridge non vorrà ascoltarla ed anzi, arriverà a dirle di aver intenzione di chiedere un ordine restrittivo contro di lei. Una notizia che di certo Sheila non accoglierà con gioia.