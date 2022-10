Diversi colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della soap opera provenienti direttamente dagli Usa rivelano che Sheila Carter dimostrerà di non aver perso la propria malvagità. La criminale, infatti, metterà in azione un piano per avvicinarsi a suo figlio Finn dopo che lui aveva deciso di voltarle le spalle.

Beautiful, anticipazioni: Finn rinuncia ad ogni rapporto con la madre biologica

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Sheila userà un trucchetto per incontrare suo figlio.

Tutto inizierà quando Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) darà un ultimatum a suo marito, reo di aver permesso a sua madre biologica di tenere in braccio Hayes. La giovane stilista, infatti, teme per la vita dei suoi figli e per questo si rifiuterà di firmare le carte che legalizzano le nozze con Finn. Un modo per convincere il giovane medico della pericolosità di Sheila (Kimberlin Brown).

Per questo motivo il figlio di Jack deciderà di rinunciare a ogni rapporto con la criminale. Quest'ultima intanto non si accontenterà di aver incontrato suo nipote, in quanto è sicura che Finn provi per lei affetto.

Sheila finge di stare male per incutere pietà nel figlio

Nelle prossime puntate di Beautiful, Sheila studierà un modo per riavvicinarsi al figlio.

In pratica la criminale perderà i sensi, facendo preoccupare moltissimo Finn, che la chiamerà addirittura "mamma". A tal proposito, Carter fingerà di stare ancora male anche dopo il suo arrivo in ospedale, dove sarà raggiunta dalla nuora. L'ex amante di Jack arriverà pure a manomettere i macchinari, usati per monitorare i suoi valori durante il suo ricovero.

In questo modo la donna vuole apparire come una vittima agli occhi di Finn.

Steffy crede che si tratti di una messa in scena della suocera

Il piano tuttavia non avrà esito sperato. Difatti Steffy sarà sicura che si tratti di una commedia messa in scena dalla diabolica suocera per incutere pietà in suo marito. Parole che apriranno gli occhi a Finn (Tanner Novlan), il quale sembrerà incline a credere alla versione della moglie, sebbene in cuor suo voglia dare fiducia alla madre biologica.

Il dottore, a questo punto, deciderà di mettere la consorte e i bambini al primo posto dopo che il loro matrimonio era entrato in crisi a causa di Sheila. Dall'altra parte, quest'ultima apparirà sempre più sicura di dover ostacolare la nuora, ormai diventata la sua nemica numero uno e quindi un ostacolo per la sua felicità.