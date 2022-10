Diverse novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 31 ottobre al 5 novembre su Canale 5.

Gli spoiler della soap opera rivelano che Finn troverà consolazione da Paris Buckingham mentre Wyatt sorprenderà Quinn Fuller e Carter Walton insieme.

Beautiful: anticipazioni dal 31 ottobre al 5 novembre

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse da lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre in prima visione tv rivelano che Finn cercherà di spiegare a Steffy perché ha permesso a Sheila di tenere Hayes in braccio.

In questo frangente, il bel dottorino ammetterà di non voler più sentir parlare di sua madre biologica. Ma le scuse non convinceranno la giovane Forrester, tanto da chiedere a suo marito di trasferirsi nella dependance.

Nel frattempo, Sheila si recherà in albergo dove deciderà di non mantenere la parola data con Jack. La criminale deciderà di restare a Los Angeles. Intanto, Paris e Zende si lasceranno andare alla passione.

Finn trova consolazione da Paris

Nelle puntate dal 31 ottobre al 5 novembre di Beautiful, Zende sorprenderà Paris, chiedendole di trasferirsi da lui. La dipendente della Fondazione Forrester risponderà di voler rimanere ad abitare alla casa sulla scogliera con Steffy e Finn. In questo frangente, il giovane stilista noterà lo strano attaccamento della ragazza nei confronti del dottore, poi la bacerà nuovamente.

Ridge, nel frattempo, confiderà a Steffy che Eric e Quinn hanno fatto la pace. Qui la ragazza racconterà a suo padre di aver chiesto a Finn di andarsene. Lo stilista, a questo punto, incolperà Jack e suo genero di quanto è accaduto.

Paris, invece, esprimerà il proprio sostegno a Finn, il quale riceverà un messaggio da parte di Steffy, che gli chiederà di vedersi alla casa sulla scogliera.

In questo frangente, la giovane Forrester non metterà in dubbio l'amore che prova suo marito per lei, sebbene non appaia intenzionata a firmare i documenti che finalizzano il loro matrimonio in tribunale. Una decisione che ovviamente lascerà il figlio di Jack pietrificato, tanto da trovare consolazione nelle braccia di Paris.

Wyatt sorprende Carter e Quinn insieme

Carter, intanto, incontrerà Quinn, alla quale chiederà come sta procedendo la sua storia con Eric. Tuttavia l'incontro sarà interrotto da Wyatt, il quale non apparirà per nulla felice di trovare la madre con l'avvocato.

Steffy spiegherà al padre di non aver depositato i documenti per il matrimonio con Finn in quanto prima vuole essere sicura che Sheila sia uscita definitivamente dalle loro vite. Alla fine, Ridge conforterà sua figlia, mentre il giovane medico si scuserà con Paris per averla messa al corrente di tutti i suoi problemi sentimentali.