Previsto un cambio di programmazione Mediaset per la prima serata di Canale 5. La serie Tv Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi chiude il sipario, dopo ascolti non proprio all'altezza delle aspettative.

Ottime notizie, invece, per i fan di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno: la seconda stagione arriva in prime time su Canale 5 con le puntate inedite, nelle quali Emma Conti, finalmente, scoprirà la verità sulla scomparsa della figlia Alice.

Stop per Viola come il mare in prima serata: cambio programmazione Mediaset novembre

La nuova fiction Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda il venerdì sera in prima serata, ha diviso il pubblico. C'è chi ha apprezzato la serie, ma anche chi l'ha criticata aspramente, in particolare per la recitazione dell'attore turco.

Viola come il mare si compone di sei puntate e, dopo un esordio in sordina, ha registrato buoni ascolti, con una media di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Proprio per questo motivo, non si esclude che possa essere messa in cantiere una seconda stagione.

L'ultima puntata andrà in onda su Canale 5 il prossimo 4 novembre, con un finale che sorprenderà il pubblico.

Torna Luce dei tuoi Occhi 2 su Canale 5: le anticipazioni delle nuove puntate

Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno è stato un grandissimo successo e i fan speravano in una seconda stagione. Speranze accontentate, visto che Canale 5 trasmetterà le nuove puntate dell'amata serie Tv.

Ma che cosa succederà nella seconda stagione?

Stando alle prime anticipazioni, sappiamo che Emma sarà sul punto di sposarsi con Enrico. Continuerà a lavorare nella scuola di danza, dove è circondata dall'affetto delle sue allieve.

Tuttavia, ciò che è più importante è che Emma riuscirà a incontrare Alice, la figlia che ha cercato per ben 18 anni e che ora potrà riabbracciare.

Attenzione però, perché non tutto andrà liscio: intrighi, misteri e retroscena del passato metteranno a dora prova i protagonisti.

Quando inizia Luce dei tuoi occhi 2

Le riprese della serie Tv sono state girate a Vicenza lo scorso marzo. La seconda stagione dovrebbe essere composta da sei puntate totali in prima serata su Canale 5. Il cast dovrebbe essere interamente confermato e solo in un secondo momento si sapranno le eventuali new entry.

Al momento non c'è una data ufficiale per il debutto di Luce dei tuoi occhi due ma, stando alle indiscrezioni, pare che Mediaset la proponga nei primi mesi del 2023, ovviamente in prime time. Gli episodi saranno visibili anche sul portale Mediaset Infinity, sia on demand che in replica.

Per chi si fosse perso la prima emozionante stagione, può trovare tutte le puntate su Mediaset Infinity.