Cambio programmazione in casa Mediaset durante il prossimo novembre 2022. Le novità riguarderanno sia la fascia del primo pomeriggio che quella del prime time.

Per la fiction Viola come il mare, che vede protagonista la coppia composta da Can Yaman e Francesca Chillemi, si arriverà al momento delle battute conclusive, in attesa poi di scoprire se ci sarà una seconda stagione.

In daytime, invece, si arriverà alla chiusura definitiva della soap opera Una vita, la quale saluterà per sempre il pubblico italiano di Canale 5.

Stop per Can Yaman in prima serata: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 interesserà la fascia del prime time, dove al venerdì sera attualmente sta andando in onda la fiction Viola come il mare, con protagonista Can Yaman.

Un nuovo prodotto articolato in sei puntate che, al debutto ha ottenuto degli ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La puntata d'esordio della serie che segna il debutto della coppia Francesca Chillemi - Can Yaman, ha appassionato una media di quasi tre milioni e mezzo di spettatori, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di superare il muro del 20% di share al venerdì sera.

Viola come il mare con Can Yaman potrebbe avere una seconda stagione

Un grande successo per la fiction che proseguirà al venerdì sera fino al prossimo 4 novembre: è questa la data in cui è prevista la sesta e ultima puntata di Viola come il mare con Can Yaman, dopodiché calerà il sipario sulla prima stagione.

Lo stop per il divo turco, però, potrebbe essere momentaneo dato che alla luce degli ottimi ascolti che la serie ha registrato al debutto, non si esclude che i vertici del Biscione possano mettere in cantiere anche una seconda stagione di Viola come il mare, in onda nel corso delle prossime stagioni televisive.

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre interesserà anche la fascia del primo pomeriggio, dove in daytime si arriverà alla chiusura definitiva della soap Una Vita.

La soap Una Vita chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset novembre

La serie spagnola con protagonisti Genoveva e Felipe, saluterà per sempre gli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, con la messa in onda degli ultimi episodi che faranno poi calare il sipario sulle vicende degli abitanti di Acacias 38.

In Spagna il finale di Una Vita è arrivato circa un anno e mezzo fa: nonostante le proteste degli spettatori che hanno chiesto più volte di non cancellare la serie dal palinsesto, i produttori hanno preferito chiudere la soap, proprio come era già successo qualche anno prima con Il Segreto.

E così, a partire dal mese di novembre in poi, la fascia delle 14:10 passerà nelle mani di un'altra seguitissima soap: trattasi di Terra Amara, pronta a tornare in onda in prima visione assoluta Mediaset prima di Uomini e donne.