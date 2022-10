Cambio programmazione Mediaset nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno la fascia del prime time, ma anche quella del daytime pomeridiano, dove ci saranno un po' di novità e cambiamenti.

Uno di questi riguarderà la messa in onda del Grande Fratello Vip 2022, il reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale risulta ridotto in prime time.

Novità anche al pomeriggio, dove ci sarà uno stop per Uomini e donne di Maria De Filippi, sostituito in daytime dalla soap opera Terra Amara, e anche per Barbara d'Urso.

Ridotto il GF Vip 2022 in prime time: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di dicembre 2022 interesserà in primis l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

Fino a questo momento il reality show è sempre andato in onda con un doppio appuntamento settimanale in prime time, ma dal prossimo dicembre ci saranno dei cambiamenti.

Il reality show, infatti, risulta ridotto, dato che Mediaset ha scelto di sospendere la doppia puntata serale su Canale 5.

Le nuove puntate del GF Vip proseguiranno solo di lunedì sera, mentre al giovedì sera è prevista la messa in onda di film e fiction che andranno così a sostituire il reality show di Signorini.

Sospesa la doppia puntata serale del GF Vip 2022 a dicembre

Tuttavia i fan del GF Vip possono stare tranquilli, perché la doppia puntata serale dovrebbe essere ripristinata nuovamente a partire da gennaio 2023.

Tra le novità di questa settima edizione del reality show spicca anche l'arrivo di un nuovo gruppo di concorrenti che dovrebbe presto varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per mettersi in gioco con gli altri protagonisti del cast.

Il cambio programmazione Mediaset di dicembre prevede anche uno stop per Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Stop per Barbara d'Urso: cambio programmazione Mediaset dicembre 2022

Da metà mese, infatti, al posto del talk show ci sarà un appuntamento speciale con la soap opera turca Terra Amara, la quale andrà in onda per due ore al giorno, dalle 14:10 alle 16 circa.

A seguire è previsto anche uno stop per Barbara d'Urso e l'appuntamento con il suo Pomeriggio 5, il talk show di Canale 5 che tutti i giorni mescola attualità, informazione e spettacolo.

Anche in questo caso, complice il periodo delle feste natalizie, Barbara d'Urso si fermerà in daytime per un po' di settimane e al posto del talk show ci saranno dei film.

Pomeriggio 5 tornerà in onda da gennaio per portare a termine questa edizione, che dal punto di vista auditel sta facendo fatica a imporsi su La Vita in diretta di Rai 1.