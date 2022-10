Cambio programmazione sulle reti Mediaset durante il mese di dicembre. A farne le spese saranno gli appuntamenti del daytime feriale e festivo di Canale 5, molti dei quali andranno in pausa durante il periodo delle festività natalizie.

Tra questi spiccano Amici 22 e Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che anche quest'anno è in onda con doppio appuntamento al sabato e alla domenica.

In prime time, invece, tra i vari appuntamenti previsti c'è quello con un nuovo concerto che avrà come protagonisti i tre tenori de Il Volo.

Verissimo e Amici 22 si fermano: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di dicembre 2022 segna lo stop per diverse trasmissioni nella fascia del pomeriggio.

È questo il caso di Amici 22 e Verissimo: il talent show di Maria De Filippi si fermerà con gli appuntamenti della domenica pomeriggio e verrà sospeso anche il daytime feriale in onda su Canale 5.

Verissimo, invece, andrà in pausa sia al sabato che alla domenica pomeriggio. Le due trasmissioni pomeridiane condotte da Maria De Filippi e Silvia Toffanin saranno sostituite da un ciclo di film.

Terra Amara prende il posto di Uomini e donne a dicembre

Nel daytime feriale di Canale 5 andrà in pausa anche un'altra creatura televisiva che porta la firma di Maria De Filippi: trattasi di Uomini e donne, che da metà dicembre verrà sostituito dalla soap Terra Amara.

Dopo lo stop di settembre, l'appuntamento con la serie turca tornerà in onda da metà novembre in prima visione assoluta, e poi a dicembre guadagnerà spazio nella programmazione pomeridiana Mediaset grazie alla sospensione di Uomini e donne per il periodo natalizio.

Novità anche nella fascia del prime time, dove per il periodo delle feste sono previsti un bel po' di appuntamenti in prime time.

Il Volo in prime time su Canale 5: cambio programmazione Mediaset dicembre

Uno di questi è quello con il concerto evento de Il Volo che andrà in onda nella serata di sabato 24 dicembre in prima serata su Canale 5 e segnerà il ritorno dei tre tenori in prima time.

Per la serata del 31 dicembre, invece, previsto anche quest'anno l'appuntamento con Capodanno in musica, il concerto evento che ormai da diversi anni intrattiene il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con un ricco parterre di cantanti italiani e internazionali, pronti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in diretta televisiva.

Ancora ignoto il nome del conduttore che prenderà in mano le redini dello show in onda sabato 31 dicembre su Canale 5 e che dovrà vedersela contro L'anno che verrà, il varietà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai, che sarà condotto nuovamente da Amadeus.