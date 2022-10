Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 novembre, rivelano che Riccardo evidenzierà un lato oscuro del proprio carattere. Il dottore infatti si mostrerà eccessivamente geloso, al punto da mettere in allarme Michele e Nunzio, tuttavia Rossella, assumendosene il rischio, preferirà affrontare la questione da sola.

Nel frattempo Roberto deciderà di affrontare Fabrizio da solo, ma Serena suggerirà a Filippo di chiedere l'aiuto di Franco Boschi.

Diego troverà il coraggio di invitare Lia a uscire insieme, mentre Viola avrà modo di interagire con la moglie e il figlio di Damiano.

Upas, trame 7-11 novembre: Riccardo fuori controllo

Rossella (Giorgia Gianetiempo) scoprirà che Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) stanno per divorziare ufficialmente, ma questo non sarà l'unico problema della giovane.

La dottoressa Graziani si troverà infatti a dover gestire l'eccessiva gelosia di Riccardo (Mauro Racanati). Non è chiaro cosa farà quest'ultimo, ma il suo comportamento sarà tale da spingere Michele (Alberto Rossi) a mettere in guardia sua figlia e Nunzio (Vladimir Randazzo) a voler intervenire in difesa dell'amica.

In ogni caso, Ross deciderà di affrontare la questione da sola. Non è chiaro se la ragazza sarà o meno in pericolo, ma la sensazione è che questa volta la relazione tra i due possa essere giunta al capolinea.

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 novembre: Roberto si prepara ad affrontare Fabrizio

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) capirà che Marina (Nina Soldano) è prigioniera di Fabrizio (Giorgio Borghetti) e deciderà di rompere gli indugi ed intervenire da solo. Nel frattempo, Serena (Miriam Candurro) pregherà il marito di non assecondare il piano di suo padre, ma di chiedere aiuto.

In seguito Franco e Filippo (Michelangelo Tommaso) inviteranno Ferri a calmarsi e a elaborare un piano, ma l'uomo non vorrà sentire ragioni e si appresterà a fare irruzione nel nascondiglio di Rosato. Quest'ultimo sarà totalmente fuori controllo e, sentendosi ormai sconfitto, potrebbe compiere un gesto estremo.

Diego si avvicina a Lia, Antonio geloso di Manuel

Diego (Francesco Vitiello) riuscirà finalmente a chiedere e ottenere un appuntamento da Lia (Giuliana Vigogna). In quest'occasione i due trascorreranno una piacevole giornata e avranno anche un forte momento di vicinanza, ma non tutto potrebbe andare come previsto.

Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) spingeranno i rispettivi figli a fare amicizia, ma con scarsi risultati. In particolare, il piccolo Antonio si mostrerà piuttosto geloso delle attenzioni che sua madre ha riservato a questo nuovo bambino. Nel frattempo anche Rosa (Daniela Loia), moglie dell'agente di scorta, non vedrà di buon occhio l'intromissione della maestra Bruni nella vita dei suoi familiari.