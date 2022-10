Ci sarà un cambio di programmazione in casa Mediaset nel corso del mese di dicembre. Con l'avvicinarsi del periodo delle feste natalizie, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche e, tra i programmi che si fermeranno, spicca anche Uomini e donne.

Cambiamenti in arrivo anche per il GF Vip che, a partire da metà novembre e successivamente anche per tutto il mese di dicembre, perderà una diretta serale su Canale 5.

Uomini e donne si ferma in daytime: cambio programmazione Mediaset dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di dicembre interesserà in primis le "creature" di Maria De Filippi.

Stando a quanto apprende Blasting News, anche quest'anno Uomini e donne si fermerà per alcune settimane durante il mese di dicembre.

Verso metà mese inizierà lo stop della trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che, tutti i giorni si conferma leader indiscussa degli ascolti con una media del 26% a puntata.

Come da tradizione, quindi, Uomini e donne osserverà un periodo di stop in daytime nonostante le puntate siano registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda.

Il talk show dei sentimenti, però, non sarà l'unica produzione Mediaset curata da Maria De Filippi che si fermerà per il periodo delle feste.

Da gennaio 2023 ripartono Uomini e donne, Amici 22 e C'è posta per te

Stessa sorte toccherà anche all'appuntamento con Amici 22, il talent show che tutte le domeniche pomeriggio viaggia su una media del 21-22% di share.

L'appuntamento con Uomini e donne e Amici 22 riprenderà regolarmente da gennaio 2023, mese in cui De Filippi tornerà in prime time anche con un'altra sua creatura televisiva: il people show C'è posta per te, di cui sono già cominciate le registrazioni delle nuove storie che gli spettatori avranno modo di vedere in onda nel corso della nuova edizione.

GF Vip perde una diretta in prima serata: cambio programmazione Mediaset dicembre

Il mese di dicembre riserverà un cambio programmazione anche per il GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini. A partire da metà novembre, in concomitanza con l'inizio dei Mondiali di calcio 2022 e successivamente anche durante il mese di dicembre, il reality show Mediaset perderà una diretta settimanale.

La doppia puntata serale del GF Vip sarà sospesa in prime time per "ammortizzare i costi" e così il reality show giunto alla sua settima stagione di messa in onda, proseguirà solo di lunedì sera.

La diretta serale del giovedì, invece, verrà sospesa ma dovrebbe essere ripristinata nuovamente a partire da gennaio 2023, con l'inizio ufficiale della stagione televisiva invernale.

Al posto del doppio appuntamento serale con il reality show di Signorini, Canale 5 punterà su un ciclo di film che terranno compagnia al pubblico durante tutto il periodo delle feste natalizie.