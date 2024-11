Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che una nuova coppia lascerà lo studio del dating show. Nelle puntate di novembre su Canale 5, Ilaria e Vincenzo usciranno insieme dal programma dopo una lite con Tina Cipollari. Nel frattempo, Gemma e Fabio continueranno a frequentarsi, mentre Diego e Claudia interromperanno la loro conoscenza.

Ilaria e Vincenzo lasciano Uomini e donne insieme

Ilaria e Vincenzo continueranno la loro conoscenza nello studio di Uomini e donne. Dopo un mese di frequentazione, Tina Cipollari suggerirà che la coppia esca dal programma insieme.

Tuttavia, i due protagonisti del trono over riterranno che non sia ancora il momento giusto per vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. A seguito degli attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti , Ilaria e Vincenzo decideranno di lasciare il programma per capire come evolverà la loro relazione all'esterno. Nel frattempo, si concluderà anche la breve frequentazione tra Claudia e Diego. Ci sarà invece una buona notizia per uno dei protagonisti storici del dating show di Canale 5: Marcello Messina , che lascerà il programma con Giada .

Gemma Galgani seducente con Fabio

Nel frattempo, continueranno le vicende sentimentali di Gemma Galgani , che proseguirà la sua frequentazione con Fabio .

La coppia andrà in esterna in un maneggio, dove la dama torinese userà alcuni doppi sensi con il cavaliere. Tina Cipollari attaccherà Gemma per il suo comportamento. Successivamente, sorgerà un problema quando Fabio riterrà che Galgani sia troppo gelosa, un aspetto che non gli piacerà. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano anche che nel mese di novembre ci sarà un'ulteriore esterna, durante la quale Gemma provocherà Fabio togliendosi le calze.

Inoltre, la dama piemontese benderà il cavaliere e gli farà assaggiare panna e cioccolata. Quale sarà il commento di Tina Cipollari di fronte alle immagini di questa esterna?

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma è felice con Fabio

Nelle precedenti puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Gemma Galgani ha iniziato a frequentare Fabio , un cavaliere più giovane di lei che l'ha conquistata fin da subito.

La protagonista del parterre over è rimasta affascinata dal sorriso e dalla solarità del cavaliere. Nel frattempo, la coppia si è dilettata con balli in studio e ha trascorso del tempo insieme anche fuori dal programma. Gemma e Fabio si sono divertiti al karaoke e hanno cenato insieme. Le vicende sentimentali degli altri protagonisti sono proseguite: Barbara De Santis è uscita una sera con Vincenzo, ma la conoscenza non è andata a buon fine. Marcello e Giada , invece, hanno iniziato a frequentarsi e le cose tra loro sono andate bene fin da subito.