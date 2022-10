Cambio programmazione in casa Rai nel corso delle settimane di ottobre. Le novità riguarderanno la fascia del preserale dove arriverà lo stop per Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni che ha dominato la scena auditel durante tutta la stagione estiva.

In prime time, invece, spazio al ritorno di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

Reazione a catena si ferma nel preserale: cambio programmazione ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di ottobre prevede lo stop di Reazione a catena.

Il game show condotto da Marco Liorni chiuderà i battenti per quest'anno dopo una stagione decisamente molto proficua dal punto di vista degli ascolti televisivi.

L'ultima puntata del game show andrà in onda il 30 ottobre nella fascia del preserale, dopodiché dal 31 ottobre in poi ci sarà spazio per il ritorno de L'Eredità, presentato da Flavio Insinna.

Una staffetta a tutti gli effetti per questi due programmi che riescono ad appassionare una media elevatissima di spettatori nella fascia preserale, riuscendo quasi sempre a battere la concorrenza Mediaset.

Ascolti trionfanti per Reazione a catena con Marco Liorni

In particolar modo, quella che sta per concludersi, è stata una stagione da incorniciare per Reazione a catena che, anche durante il mese di agosto, ha saputo conquistare e attirare l'attenzione di oltre tre milioni e mezzo di spettatori al giorno, riuscendo a totalizzare picchi del 26%.

Un grande successo per la rete ammiraglia che tornerà in onda nuovamente nel corso della prossima stagione estiva.

Al momento, però, non si sa ancora con esattezza se ci sarà nuovamente Marco Liorni alla guida del game oppure se ci saranno dei cambiamenti, così come è già capitato in passato.

Il ritorno di Ballando con le stelle: cambio programmazione ottobre

E poi ancora, il cambio programmazione di ottobre riguarderà anche la fascia serale del sabato sera, dove ci sarà spazio per il ritorno di Ballando con le stelle 2022.

Lo storico varietà di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, tornerà in video a partire da sabato 8 ottobre, prendendo così il posto dello show Arena Syzuki 60 70 80 90, condotto in queste settimane da Amadeus.

Anche quest'anno ci saranno nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Tra i nomi in gara è previsto quello del nuotatore Alex Di Giorgio, dichiaratamente omosessuale, il quale per la prima volta nella storia dello show del sabato sera di Rai 1, avrà modo di ballare con un danzatore omosessuale.

Resta intaccata, invece, la giuria dello show di Milly Carlucci: tra i nomi di spicco c'è quello di Selvaggia Lucarelli che, quest'anno, avrà il compito di emettere giudizi anche sul conto del suo compagno Lorenzo Biagiarelli, arruolato da Milly Carlucci come concorrente ufficiale di questa attesissima nuova edizione.