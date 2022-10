Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con Mina Settembre 2 e, le anticipazioni sulla programmazione della fiction rivelano che domenica 9 ottobre è in programma la seconda delle sei puntate di questa nuova stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, la protagonista Gelsomina, sarà impegnata a risolvere nuovi casi. La donna si ritroverà anche alle prese con il legame da ricostruire con il suo ex marito Claudio, al quale ha deciso di concedere una seconda possibilità dopo i tradimenti e il loro allontanamento.

Gelsomina di nuovo con Claudio: anticipazioni Mina Settembre 2 del 9 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Mina Settembre 2 in programma domenica 9 ottobre su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Le signorine Esposito", Claudio deciderà di portare Gelsomina da quelle che per lui sono state delle zie putative.

Trattasi delle signorine Esposito: cinque sorelle sull'ottantina che si ritroveranno alle prese con un bizzarro problema da risolvere.

Questo problema finirà per unire ancora di più Mina e Claudio, soprattutto quando lei scopre che l'ormai ex marito ha rimesso a nuovo la barca di suo padre.

Claudio riconquista la sua ex: anticipazioni Mina Settembre 2

Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che quel gesto così romantico da parte di Claudio, finirà per far sciogliere completamente la protagonista, sempre più conquistata dal suo ex.

E, anche per questo motivo, Gelsomina deciderà di andare in soccorso della sua amica Irene e di porgerle una mano dopo che il loro rapporto era stato messo in stand-by.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio in programma questa domenica 9 ottobre in prime time su Rai 1, dal titolo "WonderWoman".

Gelsomina ritrova la sua amica Irene: anticipazioni Mina Settembre 2 seconda puntata

Le anticipazioni della fiction rivelano che il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo essere state licenziate, si metteranno a lavorare abusivamente in proprio, viene seguito da Mina, Irene e Titti, che si mettono sulle loro tracce dando vita a un comico pedinamento per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Un secondo appuntamento da non perdere per tutti i fan e gli appassionati di Mina Settembre 2 che, in queste settimane di messa in onda domenicale, dovrà vedersela contro la concorrenza di Scherzi a parte.

Lo show di Canale 5, condotto da Enrico Papi, nel corso delle prime settimane di programmazione ha registrato una media di circa due milioni di spettatori e uno share che si aggira sul 14% circa.

Numeri che non dovrebbero scalfire il successo della fiction con Serena Rossi nella fascia del prime time della rete Rai.

Grande attesa per le nuove puntate di Mina Settembre 2 in prime time

La prima stagione di Mina Settembre, infatti, aveva conquistato una media di oltre sei milioni di telespettatori in prime time con uno share che ha toccato anche il 28% e picchi del 32% e quasi sette milioni di fedelissimi.

Dati che potrebbero essere replicati anche con questa seconda stagione che, dal punto di vista delle trame, sembra avere tutte le carte in tavola per bissare il successo della prima serie.

Un prodotto che ha saputo conquistare l'attenzione e il gradimento non solo del pubblico televisivo "over" di Rai 1 ma anche quello di una vasta fetta di giovani che si sono appassionati alle vicende dell'assistente sociale più amata e famosa del piccolo schermo.