Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso dell'autunno 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ida Platano, la quale si ritroverà ancora una volta al centro delle dinamiche dello show, per un "ritorno di fiamma" con il suo ex Alessandro.

La dama del trono over sarà protagonista anche di un momento di forte commozione in studio, dove si ritroverà a versare lacrime per la tronista Federica Aversano. Grande assente delle ultime registrazioni, invece, il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Alessandro si dichiara a Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2022, rivelano che Ida Platano si ritroverà a fare i conti con una dichiarazione inaspettata da parte del suo ex Alessandro che, dopo aver provato a voltare pagina con Roberta Di Padua, tornerà di nuovo all'attacco con la dama.

Alessandro si dichiarerà innamorato e, a quel punto, Ida accetterà di fare una nuova esterna con lui, pur precisando a chiare lettere di non provare gli stessi sentimenti nei suoi confronti.

Nel frattempo, la reazione di Roberta non si farà attendere: la dama non potrà fare a meno di sbottare contro Alessandro, sentendosi un po' presa in giro dal suo atteggiamento.

Ida in lacrime per Federica: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che c'è stato un momento in cui Ida Platano si è ritrovata in lacrime per la tronista Federica Aversano.

Uni dei pretendenti di Federica si è presentato in studio con un pensiero fatto per il bambino della tronista: un gesto di grande affetto che ha fatto commuovere Ida, tanto da farla scoppiare in lacrime.

Occhi puntati anche su Gemma: la dama torinese, infatti, accetterà di portare avanti la sua conoscenza con Roberto, nonostante il cavaliere sia interessato a frequentare anche altre dame del parterre di U&D.

Riccardo Guarnieri assente: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2022, che arrivano dalle ultime registrazioni del talk show di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio anche per l'assenza in studio di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere, che ha partecipato a tutte le puntate trasmesse fino a questo momento su Canale 5, non ha preso parte a ben due registrazioni del talk show Mediaset.

Un'assenza che non passerà inosservata e di cui non se ne è parlato in studio durante le riprese. Al momento, infatti, non si sa con esattezza se quello di Riccardo sia un addio al programma dei sentimenti di Maria De Filippi dopo aver chiuso la sua storia con Ida Platano, oppure un'assenza momentanea.