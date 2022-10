A novembre la Rai trasmetterà in chiaro le partite dei Mondiali di calcio 2022, sia nella fascia pomeridiana che nel prime time. Dunque, i programmi nel palinsesto di Rai 1 e Rai 2 subiranno modifiche per lasciare spazio alle partite in chiaro sulla Tv di Stato. Tra queste, anche Il Paradiso delle Signore, che subirà modifiche nel caso in cui le partite coincidano con l'orario consueto degli episodi, fissato alle 16:05 dal lunedì al venerdì. Il fischio d'inizio dei Mondiali 2022 è previsto per domenica 20 novembre, per poi proseguire per quattro settimane.

Mondiali di calcio 2022 in chiaro su Rai 1 e Rai 2 dal 20 novembre 2022

Nella fase a Gironi, la Rai trasmetterà per quattro settimane su Rai 1 e su Rai 2 almeno una partita al giorno in chiaro dei Mondiali di calcio 2022, sia nella fascia pomeridiana che nel prime time. Sarà però possibile vedere solo su Rai 1 i match integrali della fascia a eliminazione diretta.

Gli orari delle partite sono vari e diversi match sono in programma nella fascia pomeridiana occupata dall'amata soap opera campionessa di ascolti Il Paradiso delle Signore 7.

Di conseguenza, per lasciare spazio a questa importante competizione sportiva, la soap subirà delle modifiche importanti nei mesi di novembre e di dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: cambio programmazione Rai novembre e dicembre

Ci saranno molte variazioni nei mesi di novembre e dicembre per i programmi Rai, sia nella fascia pomeridiana che nel serale. Sono previsti sia slittamenti d'orario che cancellazioni di puntate, anche se verranno con tutta probabilità recuperate in un secondo tempo, appena possibile.

Se si scorre il calendario delle partite dei Mondiali 2022, si nota che molte competizioni coincidono con la fascia oraria nella quale va solitamente in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1.

Inevitabili cambi di programmazione per l'amata soap opera, che ogni giorno regala ascolti record.

Il Paradiso delle Signore 7: puntate a rischio per i Mondiali 2022

La Rai non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito a come e quando verranno recuperate le puntate dei vari programmi pomeridiani e serali che slitteranno o verranno cancellati qualora vada in onda una partita dei Mondiali 2022 nel medesimo orario.

Alcuni incontri iniziano alle 14:00 e, con tutta probabilità, la puntata de Il Paradiso delle Signore che dovrebbe andare in onda lo stesso giorno potrebbe slittare ed essere trasmessa con un leggero ritardo.

Se invece l'orario della partita coincidesse con quella dell'episodio della soap, questo verrà cancellato. I telespettatori però possono stare tranquilli: la puntata persa verrà recuperata il prima possibile, come sempre è successo in casi simili in passato.