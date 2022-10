Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, incentrata sulla vita e gli amori di un gruppo di persone residenti in un quartiere della Spagna negli anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 ottobre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza di David e Valeria, sulla rivelazione di Dori a Felipe, sulla decisione di Marcelo, sul trasloco di Ignacio e Alodia e sulla tresca fra Hortensia e Pascual.

David e Valeria lasciano Acacias

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che David tornerà a casa per riabbracciare Valeria, felice ed entusiasta di iniziare una vita con lei. La coppia inizierà i preparativi per la loro partenza per gli Stati Uniti che avverrà poco dopo fra i saluti e l'affetto dei vicini. Dori rivelerà a Felipe che era lui il soggetto che lei stava utilizzando per i suoi esperimenti, facendolo infuriare. Poco dopo, l'avvocato cambierà atteggiamento quando inizierà a preoccuparsi dei continui capogiri dell'infermiera. Alla fine, Felipe aiuterà Dori a mantenere il suo posto nella soffitta in modo da poter scrivere lì la sua tesi. David consiglierà a Ramon di dimenticare la brutta vicenda vissuta con gli anarchici, assicurandogli che lui non prova alcun rancore nei suoi confronti.

Più tardi, Lolita uscirà dall'ospedale, chiedendo poi spiegazioni a suo suocero per ciò che è successo. A quel punto, Ramon le racconterà che Fidel è ancora implicato in operazioni pericolose, spingendola a parlare con lui.

Felipe aiuta Dori

Genoveva tenterà in tutti i modi di convincere Marcelo a non dimettersi e lasciare Acacias.

Oltre a Genoveva, anche Luzdivina inviterà il maggiordomo a cambiare idea, riuscendoci dopo molta insistenza. Hortensia cercherà in ogni modo di nascondere la sua relazione amorosa con Pascual. Quest'ultimo non vorrà inizialmente assecondarla, non capendo le sue motivazioni. Alla fine, Rosina le tenderà una trappola: la sorprenderà fra le braccia di Pascual.

Guillermo si renderà conto che Inma sente la mancanza della sua terra natia e deciderà di organizzare una festa tipica Valenciana ad Acacias. L'uomo, infatti, regalerà all'amata una falla, facendola commuovere. Gli abitanti di Acacias faranno le condoglianze a Genoveva, rendendosi conto che la donna non è così addolorata per la perdita del marito. Fidel sarà sempre più convinto di voler portare avanti le operazioni contro gli anarchici.

Maruxina si mostrerà ostile nei confronti di Ignacio che sarà impegnato nel trasloco con Alodia. Più tardi, infatti la coppia si trasferirà nella loro nuova casa per la gioia di José Miguel e Bellita. Jacinto sarà molto felice nel sapere che i suoi concittadini lo vogliono come sindaco. Guillermo sarà molto preoccupato nel sapere che Azucena ha fatto un provino per entrare in una compagnia di ballo di Parigi.