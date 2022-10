Cambio la programmazione di Rai 1 nel corso dell'autunno 2022. Le novità riguarderanno il palinsesto feriale e quello del weekend, dove a farne le spese saranno alcuni degli appuntamenti più seguiti e amati dal pubblico.

Tra questi spicca Il Paradiso delle Signore 7 che potrebbe subire uno stop così come Domenica In condotto da Mara Venier. Il motivo? La messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022 che saranno trasmesse anche nella fascia del daytime mattutino e pomeridiano delle reti Rai.

Rischio stop per Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di questo autunno 2022, prenderà il via a partire da metà novembre, in concomitanza con l'inizio delle partite dei Mondiali di calcio.

I vari match, infatti, saranno trasmessi sulle reti Rai compresa quella ammiraglia e occuperanno gran parte del daytime pomeridiano ma anche il palinsesto serale.

Di conseguenza, diversi match del pomeriggio causeranno un cambio programmazione inevitabile per Il Paradiso delle signore 7.

La soap Il Paradiso delle signore in bilico per i Mondiali di calcio 2022

La soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1, a partire da metà novembre subirà delle modifiche.

Diversi match dei Mondiali 2022, infatti, sono in programma alle 14 così come alle 16 e tutto ciò comporterà a delle sostanziali modifiche al palinsesto della rete ammiraglia.

La stessa situazione si verificherà anche nel corso delle prime settimane del mese di dicembre, quando ci saranno le fasi finali dei Mondiali di calcio e ancora una volta a farne le spese potrebbe essere l'appuntamento con Il Paradiso delle signore.

Anche Domenica In si ferma per i Mondiali: cambio programmazione Rai autunno

Stessa situazione anche per quanto riguarda un altro appuntamento amatissimo dal pubblico della rete ammiraglia Rai. Trattasi di Domenica In, il talk show del dì di festa condotto da Mara Venier, il quale subirà dei cambi programmazione a partire da novembre.

Anche in questo caso, il palinsesto del programma verrà stravolto per lasciare spazio alle partite dei Mondiali. Diversi match, infatti, sono in programma proprio alle 14:00 e saranno trasmessi su Rai 1.

Per Mara Venier, ad esempio, ci sarà uno stop certo nella giornata del 27 novembre, caratterizzata da due partite (una in programma alle 14:00 e l'altra alle 17:00) che verranno mandate in onda in diretta sulla rete ammiraglia.

Solo verso metà dicembre, la programmazione tornerà alla normalità e riprenderanno regolarmente sia gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore in daytime sia quello con Domenica In nel pomeriggio festivo.