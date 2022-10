In occasione della settima puntata del GFVip 7, in onda lunedì 10 ottobre su Canale 5, Signorini ha trattato il "caso Caltagirone". Per l'ennesima volta Pamela Prati ha raccontato di essere stata raggirata e di aver provato sentimenti reali per quell'uomo mai visto ma sentito solo telefonicamente. Mentre Sonia Bruganelli ha confidato di non riuscire ad esprimere un parere, Orietta Berti ha sbottato con la concorrente.

La versione di Prati

Alfonso Signorini ha aperto l'argomento, spiegando che Pamela Prati non ha mai voluto parlare delle false-nozze con Mark Caltagirone.

Lo stesso conduttore ha ammesso: "Pamela ne è uscita con le ossa rotte".

In Mistery, la showgirl sarda ha iniziato a raccontare la sua verità: "Mi sono fidata di lui". La concorrente del GFVip 7 ha rivelato che i suoi truffatori le avevano descritto Mark come un uomo interessato a lei che per ovvi motivi non poteva farsi vedere in pubblico. Dal momento che Prati stava vivendo un momento particolare - si era lasciata dopo 7 anni di fidanzamento - ha deciso di frequentare l'uomo. Pamela ha spiegato di essere andata in tv a parlare di Sebastian e Rebecca - presunti figli adottivi dell'uomo - dopo aver ricevuto un messaggio straziante sul telefono.

Il commento delle opinioniste

Pamela Prati ha concluso, spiegando di non aver mai preso in giro i suoi fan ma di essere stata raggirata.

Signorini ha chiesto alle opinioniste del GFVip 7 un commento a caldo: mentre Sonia Bruganelli ha ammesso di non saper esprimere un parere in quanto non ha una laurea in psicologia, Orietta Berti ha punzecchiato la "vippona". Nello specifico, Orietta ha affermato: "Questa storia è sconvolgente. Una realtà che supera di gran lunga la fantasia.

Un'ingenuità mai vista". Berti ha confidato che se dovesse dare ascolto al suo cuore senza dubbio perdonerebbe Pamela, ma se dovesse ragionare con la testa non crederebbe a nulla di ciò che ha ascoltato. A tal proposito la diretta interessata ha sostenuto che Prati non sarebbe dovuta cadere nel tranello, perché è una persona intelligente.

La reazione di Pamela

Di fronte al giudizio di Orietta Berti, Pamela Prati ha sostenuto che nella vita di tutti i giorni moltissime persone vengono truffate. Secondo la concorrente del Reality Show non si tratterebbe di intelligenza.

A quel punto è intervenuta Sonia Bruganelli che ha ricordato a Prati di aver lucrato sulla situazione andando nei vari programmi televisivi: "Ne hai fatto di spettacolo". Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso un loro commento sul "caso Caltagirone". Stando alla maggioranza, Pamela Prati sarebbe stata partecipe del "teatrino" per una questione di natura economica.