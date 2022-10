Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, Un posto al sole non va in onda come di consueto su Rai 3 alle 20:50. La fascia del preserale è infatti riservata all'importante incontro sportivo dei Mondiali di pallavolo Femminile 2022. A contendersi la vittoria saranno l'Italia e il Brasile, nella partita della semifinale. Dunque, i telespettatori di Upas dovranno rinunciare all'episodio in programma, che verrà comunque recuperato.

Un posto al sole non va in onda giovedì 13 ottobre su Rai 3

L’Italvolley femminile sarà impegnata a tentare di vincere i Mondiali di pallavolo 2022 contro il Brasile. Una partita decisiva, dato che si tratta della semifinale.

L'appuntamento è per giovedì 13 ottobre alle 20:00 su Rai 3. Nel girone, le italiane avevano perso, dunque sarà essenziale cambiare la rotta questa sera per poter accedere alla finale, che si disputerà sabato 15 ottobre alle 20:00 contro la Serbia ad Apeldoorn.

Quando viene recuperata la puntata di Un posto al sole cancellata il 13 ottobre

Anche se questa sera non vedremo le vicende ambientate a Palazzo Palladini, non perderemo gli episodi in programma.

La Rai ha infatti deciso di regalare ai fan di Un posto al sole un doppio appuntamento con la soap, per poter recuperare gli episodi che non andranno in onda il 13 ottobre per lasciare spazio alla semifinale dei Mondiali Femminili di pallavolo 2022.

L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle 20:50 circa. In programma due episodi che avranno la durata complessiva di un'ora. Attenzione a non perderli, perché saranno cruciali per l'evolversi delle trame. Di seguito, quello che vedremo.

Un posto al sole, anticipazioni doppio episodio di venerdì 14 ottobre

Serata da non perdere quella del 14 ottobre.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, inizierà l'incubo di Marina Giordano, che sarà nelle mani del pericoloso Fabrizio. Ormai è chiaro che è lui che ha attentato alla sua vita e a quella di Roberto e che non ha ancora portato a termine la sua tremenda vendetta.

Ormai fuori controllo, Rosato metterà in atto il suo folle piano per far separare per sempre Marina e Roberto, che riceverà la spiazzante lettera scritta proprio da Fabrizio imitando la scrittura di Marina.

Nella missiva, Ferri leggerà le dure parole di colei che crede essere Marina, decisa a lasciarlo. Ferri si accorgerà dell'inganno e salverà la sua amata?

Occhio anche a Micaela e Manuela. Le due gemelle arriveranno al limite della sopportazione. Micaela si sentirà tradita dalla sorella, ancora innamorata di Niko. Ne seguirà un forte litigio al quale assisteranno Serena e Filippo, che si troveranno in evidente difficoltà.