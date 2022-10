Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati in prime time con Viola come il mare, la nuova fiction Mediaset che li vede protagonisti del venerdì sera.

Una serie in sei puntate che, dopo i primi episodi già trasmessi in tv, ha scatenato non poche critiche e polemiche tra i fan.

In tanti si dicono delusi dall'esordio di questa nuova coppia televisiva, e puntano il dito anche contro il "livello basso" di scrittura e trama della fiction, che non starebbe convincendo più di tanto il pubblico.

I fan sbottano su Can Yaman e Francesca Chillemi dopo Viola come il mare

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare ha debuttato nel prime time del venerdì sera di Canale 5 e alla prima puntata ha saputo tener testa perfettamente al seguitissimo Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Eppure le critiche nei confronti dei due attori non sono mancate: in particolar modo c'è chi punta il dito contro il divo turco, sostenendo che pur essendo tanto bello dal punto di vista fisico, non sarebbe affatto un bravo attore.

"Sto seguendo Viola come il mare e devo dire che Can è un vero cane a recitare" ha scritto un commentatore sui social dopo aver visto le prime puntate della serie televisiva.

"Can Yaman è un gran bel ragazzo, ma recita come gli attori di The Lady" ha scritto un altro commentatore, tirando in ballo la bistrattata serie di Lory Del Santo.

'Fiction deludente', è polemica su Can Yaman e Francesca Chillemi

"Per ora la fiction con Can Yaman e Chillemi è deludente. Mi aspettavo di meglio, poi lui recita davvero male" ha scritto un altro utente social dopo aver seguito le prime puntate della serie.

"Essere belli non vuol dire essere bravi e infatti Can recita davvero male. Lei invece dovrebbe evitare di portare Azzurra Leonardi a Mediaset" scrive un altro commentatore che tira in ballo anche il personaggio dell'ex Miss Italia nella fiction Che Dio ci aiuti.

Al tempo stesso, però, non sono mancati neppure i giudizi positivi da parte degli spettatori, soprattutto nei confronti dell'attore turco.

C'è chi difende Can Yaman dopo la sua prima fiction dove recita in italiano

C'è ad esempio chi sostiene che Can reciti molto meglio di tanti attori italiani che in questi anni hanno recitato in film e fiction destinate al piccolo schermo.

Qualcun altro, invece, sostiene che bisogna dargli un po' di tempo per perfezionarsi e ricordare che si tratta della prima serie televisiva in cui recita completamente in italiano.

Can Yaman e la sua collega potrebbero superare la prova con una seconda stagione di Viola come il mare? Gli appassionati della serie televisiva prodotta da Lux Vide sperano proprio di sì e quindi di rivederli in azione.